Yangında Kurtarılan Köpek ve Yavruları Tedavi Edildi - Son Dakika
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Yangında Kurtarılan Köpek ve Yavruları Tedavi Edildi

Yangında Kurtarılan Köpek ve Yavruları Tedavi Edildi
06.06.2026 15:47
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Turgutlu'da yangında kurtarılan köpek ve 4 yavrusu tedavi altına alındı, sağlık durumları iyi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kurtarılan köpek ile 4 yavrusu tedaviye alındı.

Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Öztekin Sokak'taki tek katlı evde, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese Turgutlu İtfaiye Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kısa sürede söndürdüğü yangın sırasında, mahsur kalan köpek ile 4 yavrusu da kurtarıldı. Turgutlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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