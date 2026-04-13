Yangında Yakınlarını Kaybeden Avukat Açıklama Yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Bolu Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Gültekin, olaya ilişkin dava kapsamında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları Elçin Şimşek Öncü, Neşe Çıldık ve Bülent Çınar Çavuş'un, 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, adreslerine en yakın kolluk birimlerine her ayın ilk haftası cuma, cumartesi ve pazar günlerinden birinde saat 08.00 ila 22.00 arasında bir kez olmak üzere imza atmak suretiyle adli kontrol altına alındıklarını söyledi.

Karara tepki gösteren Gültekin, olayda sorumlu olanların yargı önüne çıkmasını istediklerini ifade etti.

Gültekin, olaydan sonra savcılığın geniş bir bilirkişi raporu hazırlattığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olayda Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin birinci derecede kusurlu olduğu açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bu olayda birinci derecede kusurlu olan aile, belediye personeli ve İl Özel İdaresi personeli yargılandılar. Neticede gerekli olan cezaları aldılar. Bir kısım cezalar bizi tatmin etmedi, istinafa gittik. Bir kısım cezalar savcılığı da tatmin etmedi. 'Çok ceza vermişsiniz bu arkadaşlara' dedi, o da istinafa gitti. İstinafın kararıyla da kesinleşmeyecek. Dosya muhtemelen Yargıtay'a gidecek ve karar verilecek."

Kendileri "dava açılacak mı" diye beklerken savcılığın yurt dışı çıkış yasağını kaldırma talebinde bulunduğunu ve bu yönde karar çıktığını dile getiren Gültekin, neden hala davanın açılmadığını sordu.

Bu kişilerin 15 aydır devlet yönetiminde olduğunu söyleyen Gültekin, "Bu vatandaşlar yargı önüne gelmeli ve görevlerinden alınmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanı bu iradeyi ortaya koymalıdır. Biz bu hadisenin peşindeyiz." diye konuştu.

Gültekin, Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin aileleriyle nisan ayı içerisinde Bolu'da bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.