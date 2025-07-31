Yangından Kurtarılan 3 Yavru Köpek Koruma Altında

Ankara'da yangından kurtarılan ve "Mutlu", "Kutlu" ile "Bulut" isimleri verilen 3 köpek yavrusu koruma altına alındı.

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde dün çıkan yangında bir gecekonduda mahsur kalan 15 günlük üç köpek yavrusunun bakımlarını Mamak Belediyesi üstlendi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan yavrular, ilçedeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevine götürüldü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan ilk müdahale sonrası pire ve dış parazit temizliği uygulanarak yavruların ön tedavisi tamamlandı.

Köpek yavrularından birine yangının çıktığı mahallenin adı olan "Mutlu", diğerine alevlerin sıçrama tehlikesi bulunan komşu mahallenin adı "Kutlu" adı konulurken, üçüncü yavruya ise dış görünümünden dolayı "Bulut" ismi verildi.

Süt anne emzirmeye başladı

Barınakta yaşıt yavruları olan bir dişi köpek, Mutlu, Kutlu ve Bulut kardeşlere "süt annelik" yapıyor.

Barınakta görevli Veteriner Hekim Dursun Erkol, 15 günlük olan yavruların sütten kesildikten sonra ayrı bir alanda büyütüleceğini belirtti.

Veteriner Hekim Erkol, köpek yavrularının annelerinin yangın bölgesinde bulunamadığını dile getirerek, "Geldiklerinde biraz aç kalmışlardı. Yoğun bir pire vardı üstlerinde. Dış parazitlerini yaptık. Kendi barınağımızdan emsal yavruları olan bir süt anneye emzirtiyoruz. Sağlık durumları iyi. Tedavileri devam edecek." dedi.

Anne köpeği arama çalışmaları başlatıldı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni doğmuş köpek yavrularının kurtarıldığını ancak annelerinden haber alınamadığını söyledi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin anne köpeği arama çalışması başlattığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Üç yavruyu sahiplendik, hayvan barınağımıza getirdik. Başka bir anne, süt annelik yapıyor. Temennimiz inşallah annesini bulur, onu da buraya getiririz. Yavruları da sağlıklı sıhhatli bir şekilde annelerinin yanında büyür."