Yangından Kurtarılan 3 Yavru Köpek Koruma Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangından Kurtarılan 3 Yavru Köpek Koruma Altında

Yangından Kurtarılan 3 Yavru Köpek Koruma Altında
31.07.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yangından kurtarılan 3 köpek yavrusu, Mamak Belediyesi tarafından bakım altına alındı.

Ankara'da yangından kurtarılan ve "Mutlu", "Kutlu" ile "Bulut" isimleri verilen 3 köpek yavrusu koruma altına alındı.

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde dün çıkan yangında bir gecekonduda mahsur kalan 15 günlük üç köpek yavrusunun bakımlarını Mamak Belediyesi üstlendi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan yavrular, ilçedeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevine götürüldü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan ilk müdahale sonrası pire ve dış parazit temizliği uygulanarak yavruların ön tedavisi tamamlandı.

Köpek yavrularından birine yangının çıktığı mahallenin adı olan "Mutlu", diğerine alevlerin sıçrama tehlikesi bulunan komşu mahallenin adı "Kutlu" adı konulurken, üçüncü yavruya ise dış görünümünden dolayı "Bulut" ismi verildi.

Süt anne emzirmeye başladı

Barınakta yaşıt yavruları olan bir dişi köpek, Mutlu, Kutlu ve Bulut kardeşlere "süt annelik" yapıyor.

Barınakta görevli Veteriner Hekim Dursun Erkol, 15 günlük olan yavruların sütten kesildikten sonra ayrı bir alanda büyütüleceğini belirtti.

Veteriner Hekim Erkol, köpek yavrularının annelerinin yangın bölgesinde bulunamadığını dile getirerek, "Geldiklerinde biraz aç kalmışlardı. Yoğun bir pire vardı üstlerinde. Dış parazitlerini yaptık. Kendi barınağımızdan emsal yavruları olan bir süt anneye emzirtiyoruz. Sağlık durumları iyi. Tedavileri devam edecek." dedi.

Anne köpeği arama çalışmaları başlatıldı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni doğmuş köpek yavrularının kurtarıldığını ancak annelerinden haber alınamadığını söyledi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin anne köpeği arama çalışması başlattığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Üç yavruyu sahiplendik, hayvan barınağımıza getirdik. Başka bir anne, süt annelik yapıyor. Temennimiz inşallah annesini bulur, onu da buraya getiririz. Yavruları da sağlıklı sıhhatli bir şekilde annelerinin yanında büyür."

Kaynak: AA

Mamak Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, ankara, Güncel, Yaşam, Mamak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangından Kurtarılan 3 Yavru Köpek Koruma Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
FED faizi sabit tuttu FED faizi sabit tuttu

16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
00:00
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi
Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
23:25
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
"Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
23:25
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu
Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
22:45
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
22:39
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
22:37
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü
Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
22:31
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 17:26:57. #7.11#
SON DAKİKA: Yangından Kurtarılan 3 Yavru Köpek Koruma Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.