Yangınlar İçin Başsağlığı Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İspanya'nın Almeria şehrinde yaşan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın Almería şehrinde dün başlayan orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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