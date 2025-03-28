Yangon'da Elektrikli Taksilere İlgi Artıyor - Son Dakika
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Yangon'da Elektrikli Taksilere İlgi Artıyor

Yangon\'da Elektrikli Taksilere İlgi Artıyor

Myanmar'ın Yangon kentinde Çin yapımı elektrikli taksiler, sessiz ve çevre dostu avantajlarıyla popülerlik kazanıyor.

28.03.2025 13:47
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NEPİDO, 28 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın en işlek kenti Yangon'da Çin yapımı elektrikli taksiler, geleneksel benzinli araçlara kıyasla sundukları avantajlarla hızla popülerlik kazanıyor.

Daha sessiz, konforlu ve çevre dostu olan bu taksiler kentte her geçen gün daha fazla görünür hale geliyor. Yangon'da yaşayan 38 yaşındaki elektrikli taksi şoförü Ko Yan Paing, 6 aydır kullandığı Çin menşeli MG marka elektrikli aracından memnun olduğunu belirtti.

Ko, "Elektrikli araçlar daha önce kullandığım otomobillerden daha iyi. Sorunsuz, sessiz ve çok daha konforlular" ifadelerini kullandı.

Yangon'da elektrikli araç kiralama şirketi yetkilisi olan Aung Myat Thu ise elektrikli araçlara olan talebin arttığını söyledi. Elektrikli taksi hizmetleri, artık günlük olarak Yangon ile Pyapon ve Mawlamyine bölgeleri arasında da hizmet veriyor.

Aung, "Yaklaşık iki yıl önce başladığımızda sadece 5 otomobilimiz vardı. Şimdi ise yaklaşık 50 otomobilimiz var. Başlangıçta pek çok yolcu elektrikli araçlara aşina değildi, ancak artık daha fazla insan onları tercih ediyor. Kullanıcı sayısının artmaya devam etmesini bekliyoruz ve Yangon ile Pathein arasında yeni bir günlük güzergah açmayı planlıyoruz" dedi.

Myanmar Sanayi Bakanlığı'nda genel müdür yardımcısı olan Daw Myat Mon Thein, hükümetin ithalat izinlerini artırmasıyla birlikte ülkede elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmaya devam edeceğini söyledi.

Myanmar'da elektrikli araç kullanımının giderek arttığını ve bu araçların neredeyse tamamının Çin'den ithal edildiğini belirten Thein, ülkede şu anda 4'ü elektrikli otobüs olmak üzere 8.000'den fazla elektrikli otomobil bulunduğunu ve özel şarj istasyonları hariç 136 noktada toplam 334 şarj istasyonunun hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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