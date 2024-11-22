Yankı Bağcıoğlu: TSK'ya Sızan FETÖ'cüler Bedelini Atatürkçü Askerlerin Ödüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yankı Bağcıoğlu: TSK'ya Sızan FETÖ'cüler Bedelini Atatürkçü Askerlerin Ödüyor

Yankı Bağcıoğlu: TSK\'ya Sızan FETÖ\'cüler Bedelini Atatürkçü Askerlerin Ödüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Anıtpark'ta yaptığı basın açıklamasında, FETÖ'cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasının zararını laik, demokratik ve Cumhuriyet'e bağlı askeri personelin ödediğini belirtti. Ayrıca, TSK'daki siyasi baskılar ve yapısal değişikliklerle ilgili endişelerini dile getirdi.

22.11.2024 17:40  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızan hain FETÖ'cülerin verdikleri zararın bedelini laik, demokratik, Cumhuriyet'e bağlı Atatürkçü askeri personel ödemiştir" dedi.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, emekli askerler ve vatandaşlarla beraber, kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması yürütülen teğmenlere ilişkin Anıtpark'ta basın açıklaması yaptı. Bağcıoğlu, meselenin yalnızca bir grup genç teğmenin yaşadığı haksızlık olmadığını söyledi. Bağcıoğlu, "Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, Atatürk'ün mirasına ve Türk milletinin ortak vicdanına yönelik ağır bir saldırıdır. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde siyasi baskılarla yaşanan ve tasfiye özelliği taşıyan gelişmeler Türk milletinde büyük endişe yaratmıştır. Esasında bu sürecin mihenk taşları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan yapısal değişiklikler ile döşenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan hain FETÖ'cülerin verdikleri zararın bedelini laik, demokratik, Cumhuriyet'e bağlı Atatürkçü askeri personel ödemiştir. Yapılan yapısal değişiklikler ile askeri sağlık ve askeri yargı sistemi kaldırılmış, askeri eğitim sistemi bozulmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta yapısı hiçbir komuta prensibine uymayacak şekilde revize edilmiştir. Ayrıca personel temin, atama ve terfi işlemleri siyasi müdahaleye açık hale getirilmiştir" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, Bağcıoğlu ile beraberindeki emekli askerler ve vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Güncel, Dünya, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yankı Bağcıoğlu: TSK'ya Sızan FETÖ'cüler Bedelini Atatürkçü Askerlerin Ödüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:45:37. #1.13#
SON DAKİKA: Yankı Bağcıoğlu: TSK'ya Sızan FETÖ'cüler Bedelini Atatürkçü Askerlerin Ödüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.