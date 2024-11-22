Yankı Bağcıoğlu: TSK\'ya Sızan FETÖ\'cüler Bedelini Atatürkçü Askerlerin Ödüyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızan hain FETÖ'cülerin verdikleri zararın bedelini laik, demokratik, Cumhuriyet'e bağlı Atatürkçü askeri personel ödemiştir" dedi.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, emekli askerler ve vatandaşlarla beraber, kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması yürütülen teğmenlere ilişkin Anıtpark'ta basın açıklaması yaptı. Bağcıoğlu, meselenin yalnızca bir grup genç teğmenin yaşadığı haksızlık olmadığını söyledi. Bağcıoğlu, "Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, Atatürk'ün mirasına ve Türk milletinin ortak vicdanına yönelik ağır bir saldırıdır. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde siyasi baskılarla yaşanan ve tasfiye özelliği taşıyan gelişmeler Türk milletinde büyük endişe yaratmıştır. Esasında bu sürecin mihenk taşları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan yapısal değişiklikler ile döşenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan hain FETÖ'cülerin verdikleri zararın bedelini laik, demokratik, Cumhuriyet'e bağlı Atatürkçü askeri personel ödemiştir. Yapılan yapısal değişiklikler ile askeri sağlık ve askeri yargı sistemi kaldırılmış, askeri eğitim sistemi bozulmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta yapısı hiçbir komuta prensibine uymayacak şekilde revize edilmiştir. Ayrıca personel temin, atama ve terfi işlemleri siyasi müdahaleye açık hale getirilmiştir" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, Bağcıoğlu ile beraberindeki emekli askerler ve vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Mikail KARAMAN/ANKARA,