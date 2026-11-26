Türk dünyasının köklü müzik mirasını çağdaş yorumlarla geleceğe taşımak amacıyla kurulan YANKI Türk Dünyası Müzik Topluluğu, ilk konserini Ankara'da verdi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen "Ortak Miras, Yeni Ses" adlı konser, 9. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi kapsamında gerçekleştirildi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi doktora öğrencisi Malika Aldamzharova'nın sanat yönetmenliğinde kurulan topluluk, Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait geleneksel ezgileri özgün düzenlemelerle sanatseverlerle buluşturdu.

Geleneksel kıyafetlerle sahneye çıkan sanatçılar, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin yanı sıra Kırım ve Nogay Türklerinin müzik kültüründen örnekler sundu.

Konserin 15 eser ve performanstan oluşan programında, "Size Selam Getirmişem", "Han Ana", "Köroğlu", "Andican Polkası", "Çırpınırdın Karadeniz", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Ey Güzel Kırım" ve "Dombra" gibi eserler yer aldı.

Programda ayrıca, Kazak ozanlık geleneğinden örneklere ve Türk dünyasına özgü çalgıların tanıtımına yer verildi.

"Köklerin Sesi, Geleceğin Yankısı" sloganıyla kurulan topluluk, Türk dünyasının kültürel zenginliğini korumayı, ortak müzik mirasını yaşatmayı ve genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor.