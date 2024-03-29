Yapay Zeka Çağı ve Kütüphanelerin Geleceği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yapay Zeka Çağı ve Kütüphanelerin Geleceği

Yapay Zeka Çağı ve Kütüphanelerin Geleceği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar, 60. Kütüphane Haftası kapsamında 'Yapay Zeka Çağı ve Kütüphanelerin Geleceği' başlıklı bir panel düzenledi. Panelde, yapay zekanın yükselişi ve akademik çalışmalardaki kullanımı ele alındı. Yapay zekanın kataloglama ve sınıflama gibi işlemlerde etkili olduğu belirtilirken, dijitalleşme ve veri setlerine dayanan yapay zekanın kütüphaneleri nasıl etkilediği tartışıldı. Ayrıca, yapay zekanın doğru bilgiye ulaşma konusunda kullanıcıları nasıl yönlendireceği üzerinde duruldu.

29.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar, 60. Kütüphane Haftası kapsamında "Yapay Zeka Çağı ve Kütüphanelerin Geleceği" başlıklı panel düzenledi.

Santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilen panelde, yapay zekanın yükselişi, akademi ve bilimsel çalışmalardaki kullanımı ele alındı.

BİLGİ Kütüphane ve e-Kaynaklar'dan Abdullah Turan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, BİLGİ Kütüphane ve e-Kaynaklar Direktörü Dr. Sami Çuhadar, "Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre 2025 yılında teknolojik gelişime bağlı olarak bugün 85 milyon kişiye istihdam sağlayan meslekler ortadan kalkacak. Bunun yanında yapay zeka ile birlikte 97 milyon kişilik yeni iş oluşacak. Veri girişi, defter tutma gibi meslekler yok olacak. Diğer taraftan veri analizi, veri uzmanı, dijital pazarlama, süreç otomasyon uzmanı gibi meslekler ortaya çıkıyor." dedi.

"Yapay zeka uygulamaları veri setlerine dayanıyor"

Yapay zekanın, mevcut veya gelecekte var olacak işleri makine ve teknolojiyle yaptırma sanatı olduğuna işaret eden Çuhadar, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerin mutfağı olan kataloglama ve sınıflamada yapay zekanın epeyce etkisi olacak. Yapay zeka uygulamaları sayesinde bu işlemler artık kısa sürede yapılabiliyor. Eskiden manuel olarak yapılan koleksiyonlar değişti, artık saniyeler içinde koleksiyonlar hazırlanabiliyor. Ayrıca günümüzde dergi, kitap gibi yayınlar dijitalleşiyor ve dijital koleksiyonlara dönüşüyor ve takibi kolaylaşıyor. Veri setlerine dayanan yapay zekanın akademik bilgilerden beslenip beslenmediği konusu kütüphaneleri ilgilendiriyor. Yayıncı ve kütüphaneci arasındaki işbirliği sayesinde bir yayınevinin kitapları arasında kısa sürede istediğiniz bir konuda doğru bilgiler ışığında doğru esere ulaşabiliyorsunuz."

BİLGİ İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Saka ise yapay zekanın 15-20 yıldır kompleks sistemlerde kullanıldığını belirterek, "Arama, kataloglama dahil bir sürü süreçte var. Yeni olan üretken yapay zeka denilen kısım. Artık yapay zeka araçlarını kullanarak görsel, metin gibi yeni şeyler üretebiliyoruz. Yapay zeka uygulamaları veri setlerine dayanıyor ve makine öğrenmesi ile sürekli gelişiyor. Bu veri setlerinin ne olduğuna göre çıkan sonuçlar değişebiliyor. Sonuçlar belli bir veriye dayandığı için mutlak doğru olarak algılanmamalı. Bu noktada bilgi okuryazarlığının altını çizmek gerekiyor. Kullanıcıların yanlış bilgiye ulaşma ihtimalini göz ardı etmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Abdullah Turan ise "Kütüphanecilerin gelecekleri için korkacağı bir durum yok. Tam tersine iş süreçleri daha çok yoğunlaşıyor ve özellikle teknoloji konusunda yeni yeteneklere ihtiyaç var. Birçok çalışma yapılması gerekiyor. Bu kapsamda bilginin entegrasyonu, kaynak erişilebilirliği ve arama işlevselliği önemli konular. Yapay zeka gündemimizde kalmaya devam edecek. Hem bizim hem de yeni teknolojilerin gelişmesinde kendimizi nerede konumlandıracağımız konusunda çok büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Çağı ve Kütüphanelerin Geleceği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:43 İstanbul’da çay ocağı işleten kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı İstanbul'da çay ocağı işleten kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 16:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Çağı ve Kütüphanelerin Geleceği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement