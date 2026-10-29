Yapay zeka destekli RTÜK sistemi kadınlara yönelik olumsuz içerikleri tespit edecek - Son Dakika
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Yapay zeka destekli RTÜK sistemi kadınlara yönelik olumsuz içerikleri tespit edecek

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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, yapay zeka destekli RTÜK Veri Analiz Sistemiyle medyada kadınlar başta olmak üzere olumsuz içeriklerin tespit edilip hızlı müdahale edilmesi öngörülüyor.

Yapay zeka destekli RTÜK Veri Analiz Sistemi ile medyada kadınlara yönelik olumsuz içeriklerin tespit edilmesi ve bu içeriklere hızlı müdahalede bulunulması planlanıyor.

AA muhabirinin, "2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, medyanın kadınlara yönelik olumlu tutum ve davranış oluşturma çabaları desteklenecek, kadına yönelik toplumdaki algıyı olumsuz etkileyen içeriklerle mücadele sürdürülecek.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğinde çalışmalar yürütülecek.

Yapay zeka destekli RTÜK Veri Analiz Sistemi ile medyada kadınlar başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik olumsuz içerikler tespit edilerek, hızlı müdahalede bulunulacak.

Kadının toplumsal rolünü olumlu yansıtan ve fırsat eşitliğini destekleyen görsel ve işitsel içerikler desteklenecek.

Akıllı işaretler sisteminin kriterleri güncellenecek

Medya okuryazarlığı, kadının ve ailenin güçlenmesi temalı eğitici içeriklerin derlenmesiyle dijital arşiv oluşturulacak.

Bu arşiv, kurumsal platformlar ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılandırılmış bir katalog halinde kamuoyunun erişimine sunulacak.

Öte yandan, yayın içeriklerindeki kadına yönelik şiddet, istismar ve ayrımcılık unsurlarının daha ayrıntılı sınıflandırılması ve izleyicilerin uyarılması amacıyla mevcut akıllı işaretler sisteminin kriterleri güncellenerek, uygulama alanı genişletilecek.

Medya hizmet sağlayıcılarının kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar içeren yayınlarına karşı 6112 sayılı Kanun kapsamında öngörülen denetim ve müeyyide süreçlerinin etkinliği artırılacak.

Kaynak: AA
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