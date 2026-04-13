Yapay Zeka Devrimi Güneydoğu Asya'da Su Krizini Tetikliyor
Yapay Zeka Devrimi Güneydoğu Asya'da Su Krizini Tetikliyor

13.04.2026 14:20
Yapay zeka sistemlerinin artan veri işleme ihtiyacı, Güneydoğu Asya'da veri merkezlerinin su tüketimini kritik seviyelere çıkararak yerel kaynakları tehdit ediyor.

Yapay zeka sistemlerinin dijital devrimi, doğal kaynak tüketimini artırıyor. Veri işleme süreçleri, geleneksel bulut bilişim sistemlerine kıyasla daha yoğun soğutma ve daha fazla su kullanımına yol açıyor. Küresel teknoloji devlerinin Güneydoğu Asya'ya yönelmesi, bölgedeki 'dijital susuzluğu' kritik boyutlara taşıdı. 2021'de 10 megavat olan kurulu veri merkezi kapasitesi, 2024 itibarıyla 1,3 gigavata yükseldi ve 2035'e kadar 6 gigavata ulaşabileceği tahmin ediliyor. 2027'de yapay zeka kaynaklı küresel su talebinin 6,4 trilyon litreye ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Singapur, sınırlı kaynakları korumak için veri merkezi projelerine yönelik düzenlemeleri sıkılaştırdı, bu da yatırımları Malezya ve Endonezya'ya kaydırdı. Malezya'nın Johor bölgesi, dünyanın en hızlı büyüyen veri merkezi pazarı haline geldi, ancak tesislerin günlük su tüketimi binlerce hanenin ihtiyacını aşmaya başladı. Eyalet yönetimi, altyapı yetersizliği nedeniyle 2025'teki yeni başvuruların yüzde 30'unu reddetti ve geri dönüştürülmüş su kullanımı ile sıvı soğutma teknolojilerini zorunlu hale getirdi. Bu durum, Şubat 2026'da yerel halkın protestolarına yol açtı.

California Üniversitesi'nden Dr. Shaolei Ren, sıcak iklimlerde soğutma talebinin daha yüksek olduğunu ve su tüketimini artırabileceğini belirtti. Sıvı soğutma teknolojilerinin umut verici olduğunu vurgulayan Ren, ancak birçok teknoloji şirketinin ekonomik faydaları öne çıkardığını, çevresel etkilerin yeterince tartışılmadığını ifade etti. Su altyapısı ve yerel etkiler konusunda daha doğru verilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

