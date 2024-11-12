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Yapay Zeka Eğitimi Tanıtıldı

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BTK'da düzenlenen toplantıda, eğitimciler için yapay zeka eğitim programı tanıtıldı.

12.11.2024 14:51
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'Eğitimciler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı'nın tanıtımı BTK'da gerçekleştirildi

ANKARA - 'Eğitimciler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı'nın tanıtım toplantısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği tarafından BTK Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Eğitimciler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sorgun, teknoloji firmalarının yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren, Bakan Yardımcısı Sayan, "Yalnızca teknolojik yeniliklerin ortaya çıktığı bir dönem değil. Bu yeniliklerin yaşamını dönüştürdüğü, dünyayı daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştiren bir çağ. Artık her sektör dijitalleşmenin farklı teknolojilerin sunduğu imkanları değerlendirmek zorunda. Aksi halde bu çağa yetişmesi mümkün değil. Bu noktada yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiler bizler için yeni fırsatların ve başarıların kapılarını ağırlayan sağlıkta, eğitimde, tarımda aklınıza gelecek bütün sektörlerde yapay zekadan biz faydalanıyoruz. Yapay zeka artık biz farkında bile olmadan gündelik hayatımızı entegre olmuştur" dedi.

"BTK Akademi ile çok sayıda gencimize birçok konuda eğitimler sunarak sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyoruz"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Karagözoğlu ise, teknolojinin her geçen gün hızla geliştiğini hatırlattı. Yapay zekanın modern dünyanın dijital dönüşüm sürecinde anahtar bir rol oynadığına dikkat çeken Karagözoğlu, Yapay zekanın son 10 yıldaki yükselişine baktığımızda, 4'üncü Sanayi Devrimi'ni yönlendirdiğini ve bu durumun hizmetlerin üretilişini, sunuluşunu ve tüketimini yapısal olarak değiştirdiğini görüyoruz. Kurumumuz bünyesinde kurulan ve 'Türkiye'nin siber kalesi' olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen yerli ve milli yazılımlarımız ile ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek ve siber tehditleri önlemek amacıyla 7/24 faaliyet gösteriyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir güvenlik ekosistemi kurulmasının en önemli sac ayaklarından birisi de eğitim. Eğitim, güvenlik ekosisteminin temel harcıdır; sağlam temellere inşa edilen bilgi, yetkin bireylerin elinde güçlü bir kalkana dönüşür. Bu bağlamda gurur kaynağımız olan BTK Akademi ile; çok sayıda gencimize yapay zeka, kodlama, programlama, yazılım konularında eğitimler sunarak sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyoruz. BTK Akademi ailesi gün geçtikçe gelişmeye de devam ediyor. Böylece ihtiyacımız olan milli şuurda, yetkin ve eğitimli nesiller yetiştiriyoruz ki güçlü kalkanlar elde edelim" diye konuştu.

Toplantı konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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