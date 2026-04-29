Yapay Zeka Endişeleri ve Fed Kararı Öncesi Piyasalar Karışık

ABD'de hisse senetleri, yapay zeka sektörüne yönelik endişelerle Salı günü düşüş yaşadı. OpenAI'ın hedeflerine ulaşamadığı haberinin ardından Nasdaq 100 yüzde 1, S&P 500 ise rekor seviyelerden geri çekildi. Asya piyasalarında Hong Kong ve Çin yükselirken Tayvan düştü; MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 0,4 geriledi. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,4 artışla kayıpların bir kısmını telafi edebileceğini gösterdi.

Trump'ın Hürmüz ablukasına devam kararıyla Brent petrol 112 dolara yükseldi. National Australia Bank stratejisti Rodrigo Catril, petrol fiyatlarının destek bulacağını ve riskli varlıkların rahatlığının sarsılabileceğini belirtti. ABD Hazine tahvilleri sabit seyrederken, Bloomberg Dolar Endeksi 1.198 puanda değişmedi.

Fed, Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Enflasyondaki hızlanma beklentisiyle faizlerin yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tutulması bekleniyor. Jerome Powell'ın son basın toplantısında, Fed'in sabırlı tutumunun süresi ve kendi geleceği hakkında ipuçları aranacak. Powell'ın başkanlık süresi sona erdikten sonra yönetim kurulunda kalabileceğini ima etmesi ve Trump'ın yeni adayı Kevin Warsh'ın Fed'de 'rejim değişikliği' yapabileceği endişeleri var. Evercore ISI analistleri, Warsh'ın Fed'i ne kadar hızlı değiştirebileceğinin yönetim kurulunun yenilenme hızına bağlı olduğunu belirtti.

Fed'in açıklamasında işgücü piyasasına ilişkin ifadelerin revize edilmesi ve enflasyon baskılarına dikkat çekilmesi bekleniyor. Deutsche Bank, faiz indirimi imasını kaldırmak için 'ek' sözcüğünün çıkarılabileceğini ve metnin şahinleştirilebileceğini öngörüyor.