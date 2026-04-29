Yapay Zeka Endişeleri ve Fed Kararı Öncesi Piyasalar Karışık

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD hisse senetleri yapay zeka sektörü endişeleriyle düşerken, Asya piyasaları sakin. Fed faiz kararı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş takip ediliyor.

ABD'de hisse senetleri, yapay zeka sektörüne yönelik endişelerle Salı günü düşüş yaşadı. OpenAI'ın hedeflerine ulaşamadığı haberinin ardından Nasdaq 100 yüzde 1, S&P 500 ise rekor seviyelerden geri çekildi. Asya piyasalarında Hong Kong ve Çin yükselirken Tayvan düştü; MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 0,4 geriledi. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,4 artışla kayıpların bir kısmını telafi edebileceğini gösterdi.

Trump'ın Hürmüz ablukasına devam kararıyla Brent petrol 112 dolara yükseldi. National Australia Bank stratejisti Rodrigo Catril, petrol fiyatlarının destek bulacağını ve riskli varlıkların rahatlığının sarsılabileceğini belirtti. ABD Hazine tahvilleri sabit seyrederken, Bloomberg Dolar Endeksi 1.198 puanda değişmedi.

Fed, Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Enflasyondaki hızlanma beklentisiyle faizlerin yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tutulması bekleniyor. Jerome Powell'ın son basın toplantısında, Fed'in sabırlı tutumunun süresi ve kendi geleceği hakkında ipuçları aranacak. Powell'ın başkanlık süresi sona erdikten sonra yönetim kurulunda kalabileceğini ima etmesi ve Trump'ın yeni adayı Kevin Warsh'ın Fed'de 'rejim değişikliği' yapabileceği endişeleri var. Evercore ISI analistleri, Warsh'ın Fed'i ne kadar hızlı değiştirebileceğinin yönetim kurulunun yenilenme hızına bağlı olduğunu belirtti.

Fed'in açıklamasında işgücü piyasasına ilişkin ifadelerin revize edilmesi ve enflasyon baskılarına dikkat çekilmesi bekleniyor. Deutsche Bank, faiz indirimi imasını kaldırmak için 'ek' sözcüğünün çıkarılabileceğini ve metnin şahinleştirilebileceğini öngörüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:54:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.