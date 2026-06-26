Yapay Zeka İçerik Doğrulama Eğitimi

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, "Yapay Zeka İçeriklerini Doğrulama Modülü" kapsamında, "Yapay Zeka İçeriklerini Fark Etme ve Doğrulama" eğitimi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Nazmi Ekin Vural, AA Genel Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, gazetecilikte yapay zekanın etkisini anlattı.

Vural, yapay zekanın haberciliğe etkisi, AI Slop ve temel dezenformasyon türleri, görsel manipülasyonları çıplak gözle ve editoryal refleksle tanıma taktikleri gibi konuları ele aldı.

Eğitimde ayrıca deepfake, ses klonlama, sentetik kimlikler, bot ağları ve içerik bağlam kaydırma yöntemlerini ayırt etme yöntemleri ile dijital teyit araçları kullanımı konuları da yer aldı.