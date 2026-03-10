Yapay Zeka ile Dijital İçerik Üreten Ev Hanımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka ile Dijital İçerik Üreten Ev Hanımı

Yapay Zeka ile Dijital İçerik Üreten Ev Hanımı
10.03.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güldem Turan, evinden yapay zeka ile müzik ve görsel içerikler üretiyor.

Erzincan'da yaşayan ev hanımı Güldem Turan, yapay zeka teknolojisini kullanarak evinden yürüttüğü üretim modeliyle müzik, görsel ve dijital içerikler hazırlıyor.

Erzincan Valiliğinin 22 Şubat'ta sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptığı iki çocuk annesi 38 yaşındaki Güldem Turan, mezun olduğu Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümüne ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Yazdığı sözleri yapay zeka araçlarıyla müziğe dönüştürerek görsel ve video projeleri hazırlayan Turan, aynı zamanda sanatçılar ve içerik üreticileri için dijital müzik projeleri, görsel konseptler ve yapay zeka destekli video içerikleri üretiyor.

Evden üretim yaparak dijital içerik alanındaki çalışmalarını sürdüren Turan, aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Turan, teknolojik altyapısını sosyal bilimlerle birleştirerek yapay zeka destekli müzik, görsel ve video içerikleri ürettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Dijital İçerik Üreten Ev Hanımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:34:32. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Dijital İçerik Üreten Ev Hanımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.