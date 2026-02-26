Yapay Zeka ile İzleme Sistemi Kuruluyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri, kadın konukevlerinde yapay zeka destekli izleme altyapısı kurulacak. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Savunma Sanayi Başkanlığımızın geliştirdiği yapay zeka destekli erken alarm ve izleme sistemini, hizmet birimlerimizde devreye alıyoruz. İlk etapta, 27 ilimizde bu sistemi, kademeli bir şekilde kuracağız. Bu sistemle, görüntüleri anlık analiz ederek riskleri erken tespit edebileceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi Projesi' (CANGÖZ) iş birliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal hizmetlerde teknolojiyi daha etkin kullanma vizyonumuzun önemli bir aşamasını başlatıyoruz. Bu girişimi, devlet koruması altındaki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayan ve kurumsal kapasitemizi güçlendiren stratejik bir dönüşüm olarak görüyoruz. İş birliğimizi, merkezi ve yapay zeka destekli bir izleme altyapısının kurulması açısından çok kıymetli buluyoruz" dedi.

'GÜVENLİK HİZMET KALİTEMİZİN AYRILMAZ PARÇASIDIR'

Bakan Göktaş, bakanlık olarak, sunulan hizmetleri günün ihtiyaçlarına göre gözden geçirip, daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını belirterek, "Özellikle korunma ve desteğe ihtiyaç duyan bireyler için, riskleri ortaya çıkmadan öngörebilen bir yapı kurmak temel önceliklerimizden biridir. Diğer yandan, hizmet sunduğumuz her ortamda, güvenlik ve mahremiyet dengesini büyük bir titizlikle koruyoruz. Bugün imzaladığımız bu iş birliği protokolü de sosyal hizmet kapasitemizin, teknolojiyle desteklenerek yeni bir eşiğe taşınmasının kıymetli bir adımıdır. Tüm hizmet alanlarımızda güvenlik, hizmet kalitemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü bizler, sadece bir hizmet binasını değil, çocuklarımızın geleceğini, yaşlılarımızın huzurunu, engelli bireylerimizin yaşam konforunu ve vatandaşlarımızın emniyetini koruyoruz. Bugün Bakanlığımız çatısı altında huzurevi, rehabilitasyon merkezi, engelli ve yaşlı bakım merkezi, çocuk evleri, kadın konukevi gibi çok sayıda hizmet noktasıyla vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Söz konusu birimlerde güvenliğin etkin biçimde sağlanması için izleme sistemlerinin güçlendirilmesi ve merkezi bir yapıya kavuşturulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'İLK ETAPTA 27 İLDE KURACAĞIZ'

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geliştirdiği yapay zeka destekli erken alarm ve izleme sistemini, hizmet birimlerinde devreye alacaklarını söyleyen Bakan Göktaş, "İlk etapta, 27 ilimizde bu sistemi, kademeli bir şekilde kuracağız. Yerli savunma sanayi ekosistemi tarafından geliştirilen bu sistemle, görüntüleri anlık analiz ederek riskleri erken tespit edebileceğiz. Böylece ilgili personeli zamanında uyaracak, olası olumsuz bir duruma erken müdahale imkanı sağlayacağız. Ayrıca kuracağımız yapı sayesinde tüm hizmet birimlerimizde izleme sistemlerini merkezden yönetebileceğiz. Bununla birlikte, denetim süreçlerimizi de güçlendirerek, proaktif denetim yaklaşımıyla hizmet kalitesini güvence altına alacağız. Görüntü işleme altyapısı, şüpheli hareketleri, düşme ve bayılma gibi olağan dışı durumları tespit edecek, yangın ve dumanı algılayacak, anlık alarmla müdahaleyi mümkün kılacak. Bunun yanı sıra görüntüler sınıflandırılacak, böylece ihtiyaç duyulan kayıtlara kolay şekilde ulaşılabileceğiz. Yapay zeka altyapısı, ülkemizin sosyokültürel yapısını, Türk toplumuna özgü beden dili, davranış ve hareket biçimlerini analiz ederek öğrenebilecek kabiliyette olacak. Bu da elimizdeki verilerle eğitilmiş, daha isabetli sonuçlar üreten milli yapay zeka modellerinin geliştirilmesine önemli bir zemin hazırlayacak. Projeyle birlikte, riski önceden gören, hızlı karar alan ve doğru zamanda harekete geçen bir kurumsal yapıyı daha da güçlendirmiş olacağız" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "Bugün ihtiyaç duyulan bakım merkezlerinde hem personel servis hizmet kalitesini artıracak, hem de ihtiyaç duyulduğunda Allah göstermesin çeşitli handikaplara çok hızlı cevap verebilecek, yenilikçi, yapay zeka kullanılan, yerli bilgi üretilecek donanım ve yazılımlarla yaygın bir şekilde kullanılabilecek bir projeyi başlatma fırsatı bulacağız" dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Göktaş ve Görgün, protokolü imzaladı.