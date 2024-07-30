Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Arasındaki Rekabet - Son Dakika
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Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Arasındaki Rekabet

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yayımlanan 'Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Rekabeti Dosyası' kitabında, ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yoluyla silahlanma yarışına dikkat çekiliyor. Kitapta, yapay zekanın hızla gelişerek modern askeri stratejilerin temel unsurlarından biri haline geldiği vurgulanıyor. ABD ve Çin'in yapay zeka teknolojileri üzerinden güç yarışına girdiği ve bu yarışın uluslararası güvenlik dinamiklerini belirlediği ifade ediliyor.

30.07.2024 15:51
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) yayımladığı "Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Rekabeti Dosyası" başlıklı kitapta, iki ülke arasındaki "yapay zeka yoluyla silahlanma" yarışına dikkat çekiliyor.

SETA'nın internet sitesinde özeti sunulan "Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Rekabeti Dosyası" kitabında, yapay zekanın, kuramsal kavramlardan modern askeri stratejinin temel unsurlarına dönüşerek hızla geliştiği vurgulanıyor.

ABD ile Çin arasındaki "yapay zeka yoluyla silahlanma" rekabetinin artışına odaklanılan kitapta, iki ülkenin güç yarışında bu yarışın yeri inceleniyor.

Siyaset bilimci Gloria Shkurti Özdemir'in kaleme aldığı kitapta, İngiliz siyaset bilimci Barry Buzan'ın kuramsal çerçevesinden faydalanılarak, iki ülkenin, yapay zekayı gelecekteki savaşların ve ulusal güvenliğin önemli unsuru olarak gördüğü belirtiliyor.

ABD'nin askeri teknolojilerdeki gelişmişliğinin yanı sıra yenilik ve stratejik partnerlik yoluyla pozisyonunu korumayı hedeflediği değerlendirilen kitapta, Çin'in 2030 itibarıyla yapay zeka teknolojisinde üstünlüğü sağlayarak ABD'nin konumuna meydan okumayı ve küresel güvenlik zeminini yeniden şekillendirmeyi amaçladığı kaydediliyor.

Kitapta, iki ülke arasındaki rekabetin, çağdaş uluslararası güvenlik dinamiklerinin belirleyici unsuru olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Arasındaki Rekabet - Son Dakika

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