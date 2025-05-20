Yapay Zeka Tartışmalarda %64 Daha İkna Edici - Son Dakika
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Yapay Zeka Tartışmalarda %64 Daha İkna Edici

Araştırma, yapay zekanın kişisel bilgi ile %64 daha ikna edici olduğunu ortaya koydu.

20.05.2025 11:43
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Araştırmaya göre, yapay zeka sistemleri, tartışmalarda insanlardan yüzde 64 daha ikna edici olabiliyor.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden Francesco Salvi öncülüğündeki araştırmada, yapay zekanın ikna gücü ve bunun olası sonuçları incelendi.

Çalışma kapsamında 300 katılımcı, 300 insan rakip ile eşleştirildi, ayrıca diğer 300 kişi "Chat GPT-4" adlı yapay zeka sistemiyle tartıştı.

Her bir çift, okul üniforması zorunluluğundan fosil yakıtların yasaklanması ya da yapay zekanın toplum için iyi olup olmamasına kadar uzanan çeşitli tartışmalı konularda görüşlerini savundu.

Deneyler sırasında, katılımcılar tartışma öncesi ve sonrası konular hakkındaki görüşlerini bir anket aracılığıyla belirtti. Rakiplerin yarısına, karşılarındaki kişinin yaş, cinsiyet, etnik köken ve siyasi eğilim gibi kişisel bilgileri de verildi.

Araştırmada, yapay zekanın, kişisel bilgiler sağlandığında insan rakiplerine kıyasla yüzde 64 daha ikna edici olduğu belirlendi. Ancak kişisel bilgiye erişim olmadan yapay zekanın ikna kabiliyeti insanlar ile eşit düzeyde kaldı.

Salvi, araştırmaya ilişkin açıklamasında, "Yapay zeka, yalnızca iyi argüman sunan biri gibi değil, tam olarak sizin düğmelerinize basmayı bilen biri gibi tartışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya platformlarındaki kişisel bilgilerin, yapay zekanın ikna gücünü daha da artırdığı konusunda uyaran Salvi, çok az bilgi verildiğinde bile bu sistemlerin, insanlardan ciddi derecede daha ikna edici olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, İsviçre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Tartışmalarda %64 Daha İkna Edici - Son Dakika

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