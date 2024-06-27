Yapay Zeka, Üniversite Sınavlarında İnsanlardan Daha Başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yapay Zeka, Üniversite Sınavlarında İnsanlardan Daha Başarılı

Yapay Zeka, Üniversite Sınavlarında İnsanlardan Daha Başarılı

İngiltere'deki bir araştırmaya göre, yapay zeka bazı üniversite sınavlarında öğrencilerden daha yüksek başarı gösteriyor. Reading Üniversitesi araştırmacıları, psikoloji bölümü lisans sınavlarında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi kullandı. ChatGPT, açık uçlu soruları yanıtlayarak ve makale yazarak üniversite öğrencilerinden daha yüksek not aldı. Öğretmenler, yapay zekanın yanıtlarıyla ilgili fark edemedi. Ayrıca, intihal programları da yapay zekayı tespit etmede başarısız oldu. Araştırmacılar, yapay zekanın gelişimi doğrultusunda eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini belirtti.

27.06.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de araştırmacılar, yapay zekanın girdiği bazı sınavlarda üniversite öğrencilerinden daha yüksek başarı gösterdiğini tespit etti.

Reading Üniversitesi araştırmacıları, psikoloji bölümü lisans sınavlarında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi kullandı. Araştırmacılar, açık uçlu soruları yanıtlayan ve makale yazan ChatGPT'nin üniversite öğrencilerinden yarım puan yüksek not aldığını kaydetti.

Sınavları değerlendiren öğretmenler, soruların yapay zeka tarafından yanıtlandığını fark edemedi. Üniversitelerde kullanılan intihal programları da yapay zekayı tespit etmede neredeyse tamamen başarısız oldu. Bu programlar yapay zekayı sadece yüzde 6 oranında tespit edebildi.

İnsan dilini anlamak ve iletişim kurmak için tasarlanmış "büyük dil modellerinin" ortaya çıkmasıyla yapay zekanın kullanımının arttığını belirten araştırmacılar, özellikle Kovid-19 salgını sonrası çevrim içi düzenlenen sınavların da çoğaldığını hatırlattı.

BBC'ye açıklama yapan araştırmacılardan Peter Scarfe ve Etienne Roesch, üniversitelerde yüz yüze yapılan sınavlara geri dönmenin şart olmadığını ancak eğitim sisteminin, yapay zekanın gelişimi doğrultusunda değişmesi gerektiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Plos One" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Reading Üniversitesi, ChatGPT, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka, Üniversite Sınavlarında İnsanlardan Daha Başarılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka, Üniversite Sınavlarında İnsanlardan Daha Başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement