Yapay Zeka Uyumlu Standart Dönüşümü Başlatıldı - Son Dakika
Yapay Zeka Uyumlu Standart Dönüşümü Başlatıldı

21.04.2026 15:19
İletişim Başkanlığı, dijital alanda dezenformasyonla mücadele için yapay zeka uyumlu standartlar geliştiriyor.

İLETİŞİM Başkanlığı, dijital alanda doğru bilginin korunması ve dezenformasyonla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla kamu internet sitelerinde yapay zeka uyumlu teknik standart dönüşümü başlattı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen resmi yazı, devletin dijital içeriklerinin yapay zeka sistemleri tarafından daha doğru, daha güvenilir ve öncelikli kaynak olarak algılanmasını sağlayacak yeni dönemin başlangıcı oldu. Yazıda, büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka teknolojilerinin bilgiye erişim biçimlerini köklü şekilde değiştirdiğine dikkat çekilirken, teyit edilmemiş veriler üzerinden üretilen hatalı ve yanıltıcı içeriklerin kamuoyunda ciddi riskler doğurabileceği ortaya kondu. Bu nedenle kamu kurumlarının dijital varlıklarının yalnızca vatandaşlar için değil, yapay zeka sistemleri için de güvenilir başvuru kaynağı haline getirilmesi hedefleniyor.

DEZENFORMASYONA KARŞI KORUMA HATTI

Başlatılan teknik standart uygulamasıyla, kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alan içeriklerin, kurumsal yapıların ve öncelikli referans alanlarının yapay zeka sistemleri tarafından doğru biçimde tanınması ve yorumlanması amaçlanıyor. Böylece kamusal bilginin bütünlüğünün korunması, resmi içeriklerin görünürlüğünün artırılması ve dijital alanda Türkiye'nin iletişim kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda bilgi kirliliğine, manipülasyona ve dijital dezenformasyona karşı stratejik bir koruma hattı oluşturulması hedefleniyor. Kurumlara iletilen rehberde dosya yapısı, teknik gereklilikler ve örnek uygulamalara ayrıntılı şekilde yer verildiği belirtildi.

Sürecin, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek değerlendirme ve dayanıklılık testleriyle destekleneceği; kurumların hazırlık düzeyi, veri bütünlüğü ve teknik uyumluluğunun bu kapsamda ele alınacağı ifade edildi. Böylece kamu kurumlarının dijital mecralarda hem vatandaşlara hem de yapay zeka temelli sistemlere karşı daha sağlam, daha tutarlı ve daha güvenilir bir iletişim yapısına kavuşması hedefleniyor. Bu dönüşümün, yapay zeka çağında kamu bilgisinin korunması, devletin dijital hafızasının güçlendirilmesi ve resmi bilginin tek kaynaktan sağlıklı biçimde dolaşıma girmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Uyumlu Standart Dönüşümü Başlatıldı - Son Dakika

Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
SON DAKİKA: Yapay Zeka Uyumlu Standart Dönüşümü Başlatıldı - Son Dakika
