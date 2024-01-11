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YÖK, yapay zeka ve dijital teknoloji derslerini üniversite müfredatına ekleyecek - Son Dakika
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YÖK, yapay zeka ve dijital teknoloji derslerini üniversite müfredatına ekleyecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknoloji derslerinin üniversite müfredatına ekleneceğini açıkladı. YÖK ile BTK arasında imzalanacak protokol uyarınca, derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları yapılacak. Derslerin farklı alanlara yaygınlaştırılması planlanıyor.

YÖK, yapay zeka ve dijital teknoloji derslerini üniversite müfredatına ekleyecek
11.01.2024 - 16:22,
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknoloji derslerinin üniversite müfredatına ekleneceğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, " Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK ile BTK arasında, BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İş Birliği Protokolü imzalanacak. YÖK'te 16 Ocak Salı günü imzalanacak protokol uyarınca, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülecek. Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek" denildi. Derslerin sadece üniversitelerdeki dijital teknolojilerle ilgili alanların dışında sosyal, teknik, sağlık ve benzeri alanlar dahil bütün lisans ve ön lisans programlarına yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: DHA
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Türkiye, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YÖK, yapay zeka ve dijital teknoloji derslerini üniversite müfredatına ekleyecek - Son Dakika
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