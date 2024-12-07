Yapay Zeka ve Eğitim Zirvesi

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Türkiye Maarif Vakfının "Eşit ve daha adil bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim." temasıyla çevirim içi düzenlediği ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ikinci gününde "yapay zeka ve öğrenme" konusu ele alındı.

Etkinliğin ana konuşmacısı olan, University College London'da öğrenme ve yapay zeka alanında çalışan Prof. Dr. Mutlu Çukurova, yaratıcı teknoloji GPT'ler sayesinde büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

Yapay zeka modellerinin içerik üretiminde çok başarılı olduğuna dikkati çeken Çukurova, "Yapay zeka insanlarla, doğal dil işleme sistemleri, yüzlerce ses ve resim kullanarak iletişim kuruyor." dedi.

Prof. Dr. Çukurova, öğrencilerin yapay zekayı öğrenmesinin stratejik bir yatırım olarak görüldüğünü belirterek, "Yapay zekanın eğitimde kullanılması insan gücünü artırmakta. Yapay zeka, eğitim sistemindeki ayrımcılığı ekarte edecek bir güç olarak görülebiliyor. Politika yapıcıları, eğitimciler, bilim insanları başta olmak üzere herkes, bu vizyonu sağlamak konusunda yapay zekayı kullanabiliyor." diye konuştu.

"Ahlaki ve geleneksel değerler güçlendirilmeli"

Çukurova, bir zamanlar sadece insanların yaptığı görevlerin yapay zekaya yaptırılmaya başlandığına işaret ederek, bu gelişimin bir yandan mutluluk verirken, diğer yandan bazı soruları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Yapay zeka karşısında insanlığın ana noktalarını korumak gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Çukurova, "Yapay zekanın kullanılması noktasında empati kapasitemiz ile ahlaki ve geleneksel değerlerimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çukurova, yapay zekanın insan gibi düşünmediğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yapay zeka, duygu işlemesi ya da bir ahlaki değerlendirme yapmıyor. Yapay zeka, daha zeki bir insan olmuyor. Yapay zeka tasarlanmış bir bilinçtir. Veri inceleyebilme, aynı zamanda belli parametreler içerisinde bir algı çıkartmakla alakalıdır. Bunun yanında yapay zekanın hangi sorunu çözdüğü hakkında bir bilgisi bulunmadığını, etik ve ahlaki değerler konusunda da büyük bir algısı olmadığını söylememiz gerekiyor."

"İnsanlar yapay zekanın yapamadığı çok fazla şeyi yapabiliyor"

İnsan zekasının duygusal bir zeka olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çukurova, "İnsanlar, yapay zekanın şu an hala yapamadığı çok fazla şeyi yapabiliyor. Yapay zeka ise bazı konularda insanlardan çok daha iyi. Ancak yapay zekanın insandan daha zeki olduğunu söyleyemeyiz. İnsan bilinci ve yapay zeka arasındaki en büyük fark, yapay zekanın eğitimsel süreçleri daha rahat ve kolay hale getirmesidir. Yapay zeka bağlamsal bir sistem oluşturabilir ve insan gelişimini eğitsel açıdan artırabilir. Yapay zeka, insanların kendi düşünce yapısını değiştirmesi konusunda yardımcı olabilir ve insanın algısını artırabilir." diye konuştu.