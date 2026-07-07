Yapay Zeka ve Güven Sorunları - Son Dakika
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Yapay Zeka ve Güven Sorunları

07.07.2026 15:20
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BMMYK'nın uzmanı Lomax, yapay zekanın risklerini vurguladı, doğru yönetilirse çözüm olabilir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bünyesinde Bilgi Bütünlüğü Kıdemli Danışmanı olarak görev yapan Gisella Lomax, yapay zekanın, bilgi ekosisteminin bütünlüğüne yönelik riskleri yoğunlaştırıp, güveni zedelediğini, ancak doğru şekilde yönetilirse çözümün bir parçası da olabileceğini belirtti.

Lomax, Cenevre'de BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) ev sahipliğinde bugün başlayan "İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi" kapsamında BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Yanlış bilgilendirme, nefret söylemi ve yapay zeka kullanılarak üretilen sahte videoların yayılmasının mülteciler ve insani yardım çalışanları için zararı artırdığı ve kışkırttığı konusunda endişe duyduklarını dile getiren Lomax, şöyle devam etti:

"Yapay zeka, bilgi ekosistemimizin bütünlüğüne yönelik bu riskleri yoğunlaştırıyor ve güveni zedeliyor. Ancak doğru şekilde yönetilirse çözümün bir parçası da olabilir. Yapay zeka, dünyamızı dönüştürüyor, bu amaç ve kapsayıcılıkla inşa edildiğinde mülteciler dahil herkes için fırsatlar ve somut faydalar sağlayacaktır. "

Lomax, yapay zekanın insani bağlamlarda karmaşık bilgi sorunlarının ele alınmasına da yardımcı olabileceğini söyledi.

Zirvenin, karmaşık bilgi sorunlarına olumlu yanıtlar bulmak üzere hükümet, teknoloji ve akademik uzmanları bir araya getirdiğine işaret eden Lomax, "Uluslararası yapay zeka yönetişim çabalarına insani yardım ve mülteci bakış açılarının dahil edilmesi kritik önem taşıyor." diye konuştu.

Lomax, ?bilginin çarpıtıldığında iş ve eğitime erişimi azaltabileceğini, entegrasyonu zorlaştırabileceğini ve sosyal uyumu tehdit edebileceğini belirtti.

Çevrim içi söylentiler, yanlış suçlamalar, günah keçisi ilan etme ve insanlık dışı söylemlerin protestoları ve saldırıları tetiklediğinin altını çizen Lomax, "Yanlış ve dezenformasyon sarmalı, insani yardım operasyonları ve güvenliği için risk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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