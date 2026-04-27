Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte Yeni Dönem: Herkes Tarafını Seçiyor

Yapay zeka her saldırının merkezinde yer alıyor. Körfezdeki savaşın etkisi yapay zeka sırlarını çalmaya kadar uzandı. Çinli şirketler çip ambargosuna karşı kendi yol haritalarını oluştururken, Google Gemini ile, Meta açık kaynak Meta AI ile, Microsoft ise Open AI'a bulut kredileri sunarak yarışa katıldı. Elon Musk, xAI ile X platformunu kullanarak etkili bir gemi oluşturdu. Avrupa, Mistral AI ile üçüncü bir yol buldu ve ABD şirketlerine regülasyonlar getirdi.

2026'da yapay zeka ajanları kurumsal yazılımları değiştirme potansiyeliyle öne çıkıyor. Google'ın Cybersecurity Forecast 2026 raporuna göre saldırganlar yapay zekayı operasyonlarının temel bileşeni olarak kullanıyor. Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya yapay zeka araçlarını silahlandırırken, Google'ın Gemini modelinden 100 binden fazla prompt girişimi tespit edildi.

Türk Telekom, yapay zeka destekli tehdit avcılığı, kuantum kriptografi ve siber güvenlik kampı gibi alanlarda yatırımlar yapıyor. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' ilkesiyle bulut bilişim ve veri merkezi yatırımlarını genişletiyor. Kaspersky verilerine göre telekom sektöründe web tabanlı tehditler yüzde 79, cihaz içi tehditler yüzde 76 oranında görülürken, fidye yazılımı saldırıları yüzde 9,86 seviyesinde.