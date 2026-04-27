Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte Yeni Dönem: Herkes Tarafını Seçiyor

27.04.2026 03:55
Yapay zeka rekabeti ve siber saldırılardaki artış, ülkeleri ve şirketleri hızla harekete geçmeye zorluyor. Google raporları, yapay zekanın artık saldırıların merkezinde olduğunu gösteriyor. Türk Telekom ise yapay zeka destekli siber kalkanıyla öne çıkıyor.

Yapay zeka her saldırının merkezinde yer alıyor. Körfezdeki savaşın etkisi yapay zeka sırlarını çalmaya kadar uzandı. Çinli şirketler çip ambargosuna karşı kendi yol haritalarını oluştururken, Google Gemini ile, Meta açık kaynak Meta AI ile, Microsoft ise Open AI'a bulut kredileri sunarak yarışa katıldı. Elon Musk, xAI ile X platformunu kullanarak etkili bir gemi oluşturdu. Avrupa, Mistral AI ile üçüncü bir yol buldu ve ABD şirketlerine regülasyonlar getirdi.

2026'da yapay zeka ajanları kurumsal yazılımları değiştirme potansiyeliyle öne çıkıyor. Google'ın Cybersecurity Forecast 2026 raporuna göre saldırganlar yapay zekayı operasyonlarının temel bileşeni olarak kullanıyor. Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya yapay zeka araçlarını silahlandırırken, Google'ın Gemini modelinden 100 binden fazla prompt girişimi tespit edildi.

Türk Telekom, yapay zeka destekli tehdit avcılığı, kuantum kriptografi ve siber güvenlik kampı gibi alanlarda yatırımlar yapıyor. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' ilkesiyle bulut bilişim ve veri merkezi yatırımlarını genişletiyor. Kaspersky verilerine göre telekom sektöründe web tabanlı tehditler yüzde 79, cihaz içi tehditler yüzde 76 oranında görülürken, fidye yazılımı saldırıları yüzde 9,86 seviyesinde.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:39:43. #7.13#
