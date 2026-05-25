Yapay Zeka Yatırımları 757 Milyar Doları Aştı

Anadolu Ajansı'nın 'Zeka Yapay, Yarış Gerçek' dosyasının ilk haberinde yapay zeka yatırımları ele alındı. Stanford Üniversitesi verilerine göre, 2013-2025 döneminde özel sektör yapay zeka yatırımları 757,3 milyar doları buldu. 2025'te yatırımlar yüzde 127,5 artışla 344,7 milyar dolara ulaştı; bunun 285,9 milyar doları ABD'li şirketlerden geldi. Çin 12,4 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, Türkiye'nin verileri raporda yer almadı. Türkiye, 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında 119 tedbir uyguladı ve yeni eylem planını Kurban Bayramı sonrası açıklayacak.

Kurumsal yatırımlarla birlikte toplam yapay zeka yatırımı 2025'te 581,7 milyar dolara yükseldi. ABD 1953 fonlanan şirketle liderken, Çin patentlerde (35 patent) öne çıktı. Ülkeler, yapay zekanın ekonomik fırsatlarını değerlendirirken regülasyonları da artırıyor. 2016'da G20'de yapay zeka yasası yokken, 2025 sonunda 150 yasaya ulaşıldı. ABD 25, Güney Kore 17, Fransa ve Japonya 10'ar yasayla takip ediyor.

Yapay zeka tarımda verimlilik, sağlıkta erken teşhis, ulaştırmada otonom araçlar, enerjide yenilenebilir kaynak yönetimi, savunmada otonom sistemler ve finansta dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda dönüşüm sağlıyor. Ancak dolandırıcılık ve usulsüzlük faaliyetleri ülkelerin odaklandığı ana sorunlar arasında.