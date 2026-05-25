Yapay Zeka Yatırımları 757 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Yatırımları 757 Milyar Doları Aştı

25.05.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stanford Üniversitesi verilerine göre, 2013-2025 döneminde özel sektör yapay zeka yatırımları 757,3 milyar dolara ulaştı. 2025'te yatırımlar yüzde 127,5 artışla 344,7 milyar dolar oldu. ABD lider konumdayken, Türkiye'nin verileri raporda yer almadı.

Anadolu Ajansı'nın 'Zeka Yapay, Yarış Gerçek' dosyasının ilk haberinde yapay zeka yatırımları ele alındı. Stanford Üniversitesi verilerine göre, 2013-2025 döneminde özel sektör yapay zeka yatırımları 757,3 milyar doları buldu. 2025'te yatırımlar yüzde 127,5 artışla 344,7 milyar dolara ulaştı; bunun 285,9 milyar doları ABD'li şirketlerden geldi. Çin 12,4 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, Türkiye'nin verileri raporda yer almadı. Türkiye, 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında 119 tedbir uyguladı ve yeni eylem planını Kurban Bayramı sonrası açıklayacak.

Kurumsal yatırımlarla birlikte toplam yapay zeka yatırımı 2025'te 581,7 milyar dolara yükseldi. ABD 1953 fonlanan şirketle liderken, Çin patentlerde (35 patent) öne çıktı. Ülkeler, yapay zekanın ekonomik fırsatlarını değerlendirirken regülasyonları da artırıyor. 2016'da G20'de yapay zeka yasası yokken, 2025 sonunda 150 yasaya ulaşıldı. ABD 25, Güney Kore 17, Fransa ve Japonya 10'ar yasayla takip ediyor.

Yapay zeka tarımda verimlilik, sağlıkta erken teşhis, ulaştırmada otonom araçlar, enerjide yenilenebilir kaynak yönetimi, savunmada otonom sistemler ve finansta dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda dönüşüm sağlıyor. Ancak dolandırıcılık ve usulsüzlük faaliyetleri ülkelerin odaklandığı ana sorunlar arasında.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Yatırımları 757 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:13:58. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Yatırımları 757 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.