Yapı Denetim Firmalarına 14 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Yapı Denetim Firmalarına 14 Milyon Lira Ceza

Bakanlık, usulsüzlükler nedeniyle 527 firme ceza kesip 9,640 şantiye denetledi.

20.11.2024 17:48
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl içerisinde görevini usulüne uygun yerine getirmeyen yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bir yandan deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa ederken diğer yandan da 81 ilde yapı firmalarına, şantiyelere, mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bakanlık ekiplerince bu yıl içerisinde 9 bin 640 şantiye denetlendi.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan 527 firma bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi, 1196 firmaya da toplam 14 milyon lira yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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