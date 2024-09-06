Yapı Kredi\'de \'Yeryüzü Halleri\' Sergisi Başlıyor

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Yapı Kredi'nin 80. yıl etkinlikleri kapsamında, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde gerçekleştirilen "Yeryüzü Halleri" sergisi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Rozelin Akgün, Judy Chicago, Berna Dolmacı, Sibel Horada, Ekin Kano, Gözde Mimiko, Begüm Mütevellioğlu, Cengiz Tekin, Buşra Tunç, Murat Yıldız ve Müge Yılmaz'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 30 Mart 2025'e kadar görülebilecek.

İsmini Birhan Keskin'in insan dışı canlıları merkeze alarak yazdığı şiir kitabı "Yeryüzü Halleri"nden alan sergi, resim, performans, fotoğraf, video, vitray, heykel ve yerleştirme gibi çeşitli mecraları içeriyor.

Küratör Burcu Çimen ve Didem Yazıcı, serginin oluşumu ve süreciyle ilgili yaptıkları ortak açıklamada şunları kaydetti:

"Yeryüzü Halleri, izleyiciyi ekoloji temelli dünya görüşünden hareketle, doğanın ve insanların sömürüden uzak olduğu, ihtiyaç olandan fazlasının tüketilmediği bir dünya hayaline davet ediyor. Sergi, ekoloji düşünürü Vandana Shiva'nın 'Yeryüzü Demokrasisi' adlı kitabında anlattığı, hiçbir ayrımcılığa yer vermeyen türden bir 'bir aradalığa' inanıyor."