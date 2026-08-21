TÜİK: Yılın ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,4 azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,0, daire sayısı yüzde 9,5 ve yüzölçüm yüzde 7,4 azaldı.

TÜİK, nisan-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,0, daire sayısı yüzde 9,5 ve yüzölçüm yüzde 7,4 azaldı.

2026 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün yüzde 78,2'si belediyeler, yüzde 21,8'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 71,1 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

2026 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 37,6 milyon metrekare iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 5,8 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 10,7 ve yüzölçüm ise yüzde 5,8 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 79,4'Ü BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2026 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün yüzde 79,4'ü belediyeler, yüzde 20,6'sı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 67,9 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

2026 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 19,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI RUHSATI TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 9,4 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,1, daire sayısı yüzde 11,4 ve yüzölçüm yüzde 9,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 artarken, daire sayısı yüzde 4,9 ve yüzölçüm yüzde 2,1 azaldı.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 4,4 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 11,8, daire sayısı yüzde 8,2 ve yüzölçüm yüzde 4,4 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 5,4, daire sayısı yüzde 4,8 ve yüzölçüm yüzde 2,8 artış kaydedildi.