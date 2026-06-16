Yapıcıoğlu'ndan Hicri Yeni Yıl Mesajı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hicri yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yeni hicri yılın, muhasebenin, yenilenmenin, daha adil bir dünya için niyeti tazelemenin ve gayreti artırmanın vesilesi olmasını diledi.

Hicretin kendilerine öğrettiği hakikatlerden birinin zorlukların ardından kolaylığın, sabır ve direnişin ardından zaferin geleceği olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Hicret'in çağlar aşan mesajı doğrultusunda, tevhid ve adaletin hakim olduğu bir dünyanın inşası için kararlılıkla çalışmak en temel vazifemizdir. Emperyalist, siyonist zulüm altında karanlığa hapsolmuş yeryüzünü, İslam'ın adaletiyle buluşturmak için, batıldan hakka, tefrikadan vahdete, kabilecilikten ümmete, gevşeklikten gayrete hicret etmenin tam zamanıdır. Hicri 1448 yılının, aramızdaki sorunlarımızı emperyalizme havale etmeden adalet temelinde çözüme kavuşturduğumuz, zulmün sona ereceği, zalimlerin kesin bir mağlubiyet tattığı, mazlumların kurtuluşa ereceği bir yıl olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Hicri yeni yılımız mübarek olsun."