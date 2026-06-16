Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti - Son Dakika
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Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti

Türkiye\'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
16.06.2026 14:00
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Kuruluşu 1905 yılına uzanan Karadeniz'in köklü çay markalarından Tirebolu 42 Çay hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Şirket için tasfiye süreci başlatılırken, alacaklıların ve hak sahiplerinin bir ay içinde İflas Dairesi'ne başvurması istendi. İflas sürecine ilişkin ilk toplantı ise 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Karadeniz'in köklü çay üreticileri arasında yer alan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı mali sorunların ardından iflas etti.

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi aldığı kararla şirketin iflasına hükmetti. Mahkemenin kararıyla birlikte şirket hakkında resmi iflas süreci başlatıldı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Tirebolu İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruda, şirket için "adi tasfiye" sürecinin yürürlüğe girdiği bildirildi.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin 121 yıllık çay devi iflas etti

ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILDI

İcra Dairesi, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların, ilanın yayımlanmasının ardından bir ay içinde gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerektiğini açıkladı.

Ayrıca şirket malları üzerinde hak iddia edenler ile şirkete borcu bulunan veya şirket varlıklarını elinde bulunduran kişilerin de aynı süre içerisinde durumu İflas Dairesi'ne bildirmesi gerektiği belirtildi.

İLK TOPLANTI 30 TEMMUZ'DA

İflas sürecine ilişkin ilk alacaklılar toplantısının 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00'te Tirebolu İcra Dairesi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Karadeniz, Ekonomi, Türkiye, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bizde ceylon cayini ithal eder iceriz 0 1 Yanıtla
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