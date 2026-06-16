İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı - Son Dakika
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İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı

16.06.2026 14:20
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Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Evin, Kapalıçarşı'nın pazar günleri kapalı olmasını eleştirdi. İstanbul'a gelen turistlerin hafta sonlarında alışveriş yapamamasını eleştiren Evin, Kapalıçarşı'nın pazar günleri de açık olması gerektiğini savundu.

Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Evin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Kapalıçarşı'nın pazar günleri kapalı olmasını eleştirdi. Evin, İstanbul'a gelen turistlerin hafta sonlarında alışveriş yapamadığını belirterek, tarihi çarşının pazar günleri de açık olması gerektiğini savundu.

İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı

"PAZAR GÜNÜ AÇILIRSA ÇOK DAHA FAZLA İŞ YAPILIR"

Dünyadaki tüm büyük alışveriş merkezlerinin ve çarşıların haftanın son gününde de hizmet verdiğine dikkat çeken Evin, geçmişte yapılan denemelerin başarısız olma nedenlerine de değindi. Evin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki bütün alışveriş merkezleri, çarşıları pazar günleri açık. Siz pazar günleri de açsanız belki de çok daha fazla iş yapacaksınız. Daha önce benim dönemimde birkaç sefer denendi. O dönemler Kapalıçarşı'da kuyumcular çoğunluktaydı. Açmak istemediler, 'güvenlik zaafı var' dediler. Ama şu anda kuyumcu sayısı da azaldığı için onların da bence buna evrilmesi lazım."

"TRAFİK VE PARK SORUNU OLMADAN ALIŞVERİŞ İMKANI"

Pazar günlerinin hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için büyük bir avantaj sunduğunu belirten Evin, "Turistler pazar günleri çok daha rahat alışveriş yaparlar, gezerler. Türkler de buraya çok rahat girip çıkarlar, alışveriş yaparlar. Park sorunu olmaz, trafik sorunu olmaz." diyerek Kapalıçarşı esnafına ve yönetimine çağrıda bulundu.

Kapalıçarşı, Alışveriş, İstanbul, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Kapalıçarşı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı - Son Dakika

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