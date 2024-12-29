Yapraklı\'nın Kış Manzarası

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki dağların karlı manzarası havadan görüntülendi.

İlçenin kuzeyindeki 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nda kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle öne çıkan bölge, ormanın beyaz örtüyle kaplanmasının da etkisiyle macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Bölgenin beyaza bürünen manzarası dronla kayıt altına alındı.