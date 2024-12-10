Yapraklı Yaylası\'nda Kar ve Sis

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde dağların üzerindeki kar ile sis tabakası dronla kaydedildi.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Yaylası'nda 1700 rakımlı dağlar üzerinde etkili olan sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü, karın da etkili olduğu yaylada güzel görüntüler oluşuyor.

Etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Yapraklı Yaylası, kar manzarası ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Bölgede etkili olan sis bulutu, dronla görüntülendi.