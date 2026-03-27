Yaralı Dağcı Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Yaralı Dağcı Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

27.03.2026 12:57
Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü sırasında düşüp yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kişi, ekiplerce arazide bir süre taşınıp helikoptere konularak hastaneye ulaştırıldı.

Doğa yürüyüşü yapmak için Engizek Yaylası Bulgurlu mevkiine giden 9 kişilik gruptaki Zeynel Gül, dere yatağında dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı.

Arkadaşının yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Jandarma ve Elbistan Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopter sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan ve yaralı olduğu belirlenen Gül'ü kurtardı.

AFAD personelince düz bir alana taşınan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı Dağcı Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
SON DAKİKA: Yaralı Dağcı Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
