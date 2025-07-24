Yaralı Doğan Kuşu Tedavi Ediliyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaralı halde bulunan doğan kuşu tedavi altına alındı.

Düz köyünde ormanlık alanda yürüyüş yapan Ümit Alagöz, otların arasında yaralı halde bir doğan buldu.

Kuşu bulunduğu yerden alan ve köydeki evine getiren Alagöz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yapılan ilk kontrolde kanadından yaralandığı tespit edilen kuş, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.