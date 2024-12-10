Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı.
Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, Çıldır-Aşık Şenlik yolunda karla kaplı arazide yaralı kızıl şahin buldu. Kuşu veteriner hekime götüren Uzunkaya, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bunun üzerine ekipler, yaralı kuşu koruma altına alarak, tedavisi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Atalay Uzunkaya, gazetecilere, karla kaplı arazide bulduğu yaralı kuşu önce veterinere, daha sonra lokantasına getirdiğini belirterek, "İnşallah sağlığına kavuşur. Biz üzerimize düşeni yaptık" dedi.
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