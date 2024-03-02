Yaralı Kızıl Şahin Yozgat\'ta Koruma Altına Alındı

Yakalanan firari cinayet zanlısının terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı

Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Zanlının terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi ve aylardır ormanlık alanlardaki barakalarda saklandığı belirlendi.