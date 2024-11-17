Yaralı Şahin Tedaviye Alındı

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Gaziantep'te yaralı ve bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Nizip ilçesinde devriye esnasında yaralı ve bitkin halde paçalı şahin bulundu.

Ekipler, yırtıcı kuşu tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi teslim etti.

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.