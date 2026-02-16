Yaralı Şahinler Doğaya Salındı - Son Dakika
Yaralı Şahinler Doğaya Salındı

16.02.2026 11:58
Kars'taki üç yaralı şahin, bakım sonrası doğaya salındı. Tedavi süreçleri tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yaralı ve bitkin halde bulunan 3 şahin, Kars'taki bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salındı.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında farklı yerlerde yaralı, halsiz ve bitkin halde bulunan 3 şahin, ekiplerce koruma altına alındı.

Biri kestane renkli, ikisi kızıl 3 şahin, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde aylar süren bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Şahinler, Kars'ta bulunan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Usta'nın ellerinde gökyüzüne kanatlandı.

Programda, DKMP 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Kars, Son Dakika

