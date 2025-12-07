Adıyaman'da Bulunan Yaralı Tilki, Tedavisinin Ardından Doğaya Geri Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman'da Bulunan Yaralı Tilki, Tedavisinin Ardından Doğaya Geri Bırakıldı

07.12.2025 16:42  Güncelleme: 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yaralı olarak bulunan 1 yaşındaki tilki, 3 haftalık tedavi sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına kavuşturuldu. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tilkinin tedavi sürecine büyük bir hassasiyetle yaklaşarak onu sağlığına kavuşturdu.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı bulunan 1 yaşındaki tilkiyi, 3 haftalık tedavi sonrası yeniden doğal yaşam alanına kavuşturdu.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pirin Yolu üzerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 yaşındaki tilkiyi başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya bıraktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen belediyeye ait "Patibulans ekibi", yaralı tilkiyi güvenli şekilde teslim alarak Adıyaman Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Merkezde yapılan kontrollerde tilkinin araç çarpması sonucu yaralandığı tespit edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından uygulanan yaklaşık üç haftalık tedavi ve bakım süreci sonunda tilki tamamen sağlığına kavuştu. Rehabilitasyon süreci tamamlanan tilki, ekipler tarafından belirlenen uygun bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Belediyemizin veteriner ekipleri, sadece sahipsiz sokak hayvanlarına değil; doğadaki tüm canlılara karşı yüksek bir hassasiyetle çalışıyor. Yaralı tilkinin tedavi edilip yeniden doğaya kavuşturulması, bu anlayışın önemli bir göstergesidir. Doğadaki her canlının yaşam hakkını korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın duyarlılığına teşekkür ediyor, benzer durumlarda ekibimize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanları için 7/24 hizmet veren Patibulans hattının aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların gördükleri tüm acil durumları bildirmelerinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvanlar, Adıyaman, Belediye, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Bulunan Yaralı Tilki, Tedavisinin Ardından Doğaya Geri Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:03:38. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Bulunan Yaralı Tilki, Tedavisinin Ardından Doğaya Geri Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.