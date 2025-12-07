Adıyaman'da Bulunan Yaralı Tilki, Tedavisinin Ardından Doğaya Geri Bırakıldı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı bulunan 1 yaşındaki tilkiyi, 3 haftalık tedavi sonrası yeniden doğal yaşam alanına kavuşturdu.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pirin Yolu üzerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 yaşındaki tilkiyi başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya bıraktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen belediyeye ait "Patibulans ekibi", yaralı tilkiyi güvenli şekilde teslim alarak Adıyaman Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Merkezde yapılan kontrollerde tilkinin araç çarpması sonucu yaralandığı tespit edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından uygulanan yaklaşık üç haftalık tedavi ve bakım süreci sonunda tilki tamamen sağlığına kavuştu. Rehabilitasyon süreci tamamlanan tilki, ekipler tarafından belirlenen uygun bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Belediyemizin veteriner ekipleri, sadece sahipsiz sokak hayvanlarına değil; doğadaki tüm canlılara karşı yüksek bir hassasiyetle çalışıyor. Yaralı tilkinin tedavi edilip yeniden doğaya kavuşturulması, bu anlayışın önemli bir göstergesidir. Doğadaki her canlının yaşam hakkını korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın duyarlılığına teşekkür ediyor, benzer durumlarda ekibimize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanları için 7/24 hizmet veren Patibulans hattının aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların gördükleri tüm acil durumları bildirmelerinin önemine dikkati çekti.