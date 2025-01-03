Yarasalar Sıcak Rüzgarlarla Uzun Mesafeler Göç Ediyor

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Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü'nde yapılan araştırmada, yarasaların sıcak hava rüzgarlarını kullanarak yüzlerce kilometre göç edebildiği ortaya kondu.

Çalışma kapsamında İsviçre'deki 71 akşamcı yarasanın davranışlarını ve ilkbahardaki göç hareketlerini inceleyen araştırmacılar, yarasaların üzerlerine sensörler yerleştirerek 3 yıl boyunca her ilkbahar döneminde bu hayvanların nasıl göç ettiklerini gözlemledi.

Araştırmacılar, daha çok göç ettikleri için tercih ettikleri dişi yarasaların her göç sezonundaki 4 haftalık hareketlerini inceledi.

Bu hayvanların belirli bir göç yolu olmadığını saptayan araştırmacılar, bu yarasaların tek gecede yaklaşık 400 kilometre yolculuk yapabildiğini, ayrıca birçok yerde mola verdiklerini ifade etti.

Araştırmacılar, yarasaların hareketlerinin belirli günlerde arttığını, bunun da hava durumuna bağlı geliştiğini kaydetti.

Yarasaların hava basıncının düştüğü ve sıcaklığın arttığı yani fırtınanın yaklaştığı dönemlerde sıcak rüzgarları süzülmek için kullanarak yolculuk yaptığını vurgulayan araştırmacılar, sensörlerin yarasaların bu dönemlerde daha az enerji harcayarak yolculuk ettiğini gösterdiğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, yarasaların ilkbahardaki göç döneminde yaklaşık 1600 kilometre kat ettiğini tahmin ettiklerini ancak bu hayvanların tüm sene boyunca sergiledikleri davranışları belirlemek için daha çok çalışma yapılması gerektiğini aktardı.

Araştırma "Science" dergisinde yayımlandı.