Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Tamamlandı

09.04.2026 15:26
Tekirdağ'da çocuklar 'Minik Yazar' sertifikası alarak yazarlık becerilerini geliştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların hayal gücü ve yaratıcı becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen atölyeye katılanlar "Minik Yazar" sertifikası aldı.

Süleymanpaşa'da TEK Atölye'de 8 hafta süren programa 9-11 yaş grubundaki çocuklar katıldı. Eğitimler, Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ahsen Çebi Güldem tarafından verildi.

Program kapsamında çocuklar, hayal kurma, düşüncelerini yazıya aktarma, hikaye oluşturma, karakter geliştirme ile mekan ve olay kurgulama gibi yazarlık tekniklerini uygulama imkanı buldu.

Etkinlikler sonunda özgün çalışmalar ortaya koyan çocuklara sertifikaları verildi.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne dahiliye uzmanı atandı

Hayrabolu Devlet Hastanesi'nin dahiliye servisine Uzm. Dr. Oğuzhan Çalışkan atandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çalışkan görevine başladı.

Açıklamada, Çalışkan'ın mesleki tecrübesiyle bölge halkına kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmasının beklendiği belirtildi.

Çalışkan'ın göreve başlamanın heyecanını ve ilçeye en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağını kaydedildi.

Malkara'da çocuklar spora yönlendiriliyor

Malkara Cumhuriyet Savcısı Cihan Tuncer öncülüğünde çocukların spora kazandırılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Proje kapsamında çocukların sosyal hayata katılımının artırılması ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Çalışma çerçevesinde futbol oynamak istediklerini belirten üç çocuk için girişimde bulunuldu. Tuncer'in destekleriyle çocuklar spor kurslarına yönlendirildi, antrenmanlara katılabilmeleri için gerekli forma ve ekipman temin edildi.

Tuncer, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, doğru yönlendirmelerle her çocuğun topluma faydalı bireyler haline gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Alişan’dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü Alişan'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü
Arbeloa’nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
24 yıllık özlem bitti 1. Lig’e yükselen ilk takım Batman Petrolspor 24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
13:12
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
