Yaren Leylek 15. Yılında Döndü

27.02.2026 14:26
Yaren leylek, 15. yılında Karacabey'e döndü ve Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, 15'inci yılda da gelip balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki geleneksel pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

Eşi Nazlı leylekle aynı yuvayı paylaşan Yaren, canlı kameralarla da yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, 24 Şubat'ta gelen leyleği Yaren'in eşi Nazlı leylek zannettiklerini, insanların yanılabildiğini söyledi.

Leyleği zayıf ve küçük olduğu için Nazlı'ya benzettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"O gün bana da ilgi göstermeyince eşi sandım. Fakat bugün sandalıma konarak Yaren olduğunu ispatladı. En erken bu yıl geldi. Şubat'ın 28'inde geldiği bir sene olmuştu ama bu yıl 24'ünde geldi. Gerçekten bizi çok mutlu etti. Köyümüze bu yıl ilk gelen leylek, Yaren leylek. Köyün en yaşlı, en tecrübeli leyleği. Yaren, köyümüzün sembolü, benim de canım, ciğerimdir. Burada 6 ay duruyor. Ağustosun sonunda yolcu ediyoruz. Bu arada 3-4 yavru yapıyorlar. Onları büyütüp doğaya saldıktan 15 gün sonra da Yaren ve eşi, burayı terk etmiş oluyor."

Yılmaz, bu yıl Uluabat Gölü'ndeki su seviyesinin yükseldiğini ifade ederek, "Yaren leylek için de bütün kuşlar için de iyi bir şey. Balıklar ürer, kuşlar karınlarını doyururlar. " dedi.

Alper Tüydeş de "Bu yıl Yaren bize sürpriz yaptı, biraz da bizi kandırmış oldu." ifadesini kullandı.

Her sene "Gelen Yaren mi değil mi?" diye tereddüt yaşadıklarını, bu sorunun cevabını kayığa konduğu zaman alabildiklerini anımsatan Tüydeş, şöyle devam etti:

"Leyleklerin hepsi birbirine benziyor. Fakat Yaren, diğer leyleklerden farklı olarak aynı yuvaya ve aynı kayığa konuyor. Adem amcanın kayığına konuyor. Bu yıl ki tereddüt de aslında Adem amcadan değil. Yol yorgunu olduğu, ilk geldiği günlerde hava, rüzgarlı ve yağışlıydı. Bu da onun biraz daha dinlenmesine sebep oldu. Çok rüzgarlı ve yağışlı havalarda zaten uçmuyorlar. O yüzden bizi, 2-3 gün merakta bıraktı, 'acaba mı?' dedirtti ama bugün sorunun cevabını öğrenmiş olduk. Esas olan olay gerçekleşti ve Nazlı zannettiğimiz ama aslında Yaren olan leyleğimiz, süzülerek yuvasından kayığa yeniden kondu."

Sulak alanların birçok kuş için hayati önem taşıdığını vurgulayan Tüydeş, "Mutluyuz bu sene. Adem amca çok üzüldü, 'Ben onu nasıl tanıyamadım?' dedi. Şimdi insanlar, 'Adem amca Yaren leyleğini tanıyamadı.' der diye üzülüyor ama onun da alnında yazmıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uluabat Gölü, Karacabey, Güncel, Bursa, Çevre, Doğa, Son Dakika

