Yaren Leylek, Adem Amca ile 15. Buluşmasının Ardından Afrika'ya Göç Etti - Son Dakika
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Yaren Leylek, Adem Amca ile 15. Buluşmasının Ardından Afrika'ya Göç Etti

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Bursa Karacabey'de balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğuyla ünlü Yaren leylek, bu yıl 15'inci kez Eskikaraağaç'a konduktan sonra ailesiyle birlikte göç yolculuğuna başladı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Adem Yılmaz'ın 'Yaren görünürde yok' demesi üzerine leyleklerin Afrika ülkelerine doğru yola çıktığını söyledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leylek, 15'inci yılda göç yolculuğuna başladı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, AA muhabirine, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leyleğin bu yıl göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştığını söyledi.

Bu yıl 15'inci kez Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leylek ve ailesinin daha sıcak ülkelere doğru göç yolculuğuna başladığını belirten Tüydeş, şunları kaydetti:

"Adem Amca öğle saatlerinde aradı, 'Yaren görünürde yok' dedi. Belki döner umuduyla hava kararana kadar beklemiş ama köydeki diğer leylekler de görünürde yokmuş. Böylelikle hepsinin gittiğini anladık. Bazen farklı zamanlarda gidiyorlardı ama bu yıl hepsi aynı zamanda gitti. Afrika ülkelerine doğru göç ediyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaren Leylek, Adem Amca ile 15. Buluşmasının Ardından Afrika'ya Göç Etti - Son Dakika

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