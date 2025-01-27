Yargı Krizi: Levin Yüksek Mahkeme Başyargıcını Tanımadı

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İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin'in Yüksek Mahkeme Başyargıcı olarak seçilen Yitzhak Amit'i tanımayacağını duyurmasıyla Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti ile yargı arasındaki gerilim yeniden tırmandı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Levin, Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock ve Milletvekili Yitzhak Kreuzer ile birlikte Yüksek Mahkeme Başyargıcı'nı seçmek için dün yapılan yürütme, yasama ve yargının yer aldığı yargı atama komitesinin oturumunu boykot etti.

İsrail'de tartışmalı yargı reformu geriliminin devamı olarak değerlendirilen Yüksek Mahkeme Başyargıç seçimi, Levin'in itirazları ve engellemelerine rağmen Yüksek Mahkeme'nin emriyle yapıldı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, yaptığı yazılı açıklamada, dört yıllığına seçilen Yüksek Mahkeme Başyargıcı Amit'i "tanımadığımı ve göreve geldiği prosedürlerin temelden kusurlu, yasa dışı olduğunu" savundu.

Levin, Amit hakkında "bazı davalarda hatalı hükümlerle ilişkili iddialarla lekeli olduğunu" öne sürdü.

Başyargıçlık makamı için diğer adayların bilinçli olarak elendiğini öne süren Levin, seçimi hükümete karşı "seçici uygulama ve ahlaki rezalet" olarak nitelendirdi.

Aynı şekilde, Netanyahu'nun partisi Likud üyesi Meclis Başkanı Amir Ohana da "Halkın yargıya güvenini arttırmayı temel görev üstlenmesi gereken Yüksek Mahkeme Başyargıcı, hiç bu kadar temelden kusurlu bir süreçle seçilmemiş, yargıya kalan son güven kırıntılarına bu kadar zarar vermemişti." ifadelerini kullandı.

İsrail basınında, Levin'in Yüksek Mahkeme Başyargıcı'nı tanımadığı ve birlikte çalışmayacakları açıklaması, "yargının zirvesinde yeni bir kriz" olarak değerlendirildi.

Levin'in boykot kararına ana muhalefetten tepki

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Amit'in seçilmesini memnuniyetle karşılarken, Levin'i "yıkıcı ayak oyunlarını bırakmaya ve yargıçla birlikte yargı sistemini güçlendirmeye ve yenilemeye" çağırdı.

Adalet Bakanı Levin'in Yüksek Mahkeme Başyargıcı'nı tanımayacağını duyurmasının "hukukun ihlali" olduğunu belirten Lapid, Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlamak istediği 2023'teki tartışmalı yargı reformuna atıfta bulunarak, "Levin'in son darbesi, İsrail toplumunu parçaladı ve 7 Ekim felaketine yol açtı. Buna bir son vermenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Amit'in seçilmesini memnuniyetle karşılayarak, "Yüksek Mahkeme ve yargının İsrail'in yararına sorumluluk, sağduyu ve özveriyle yönetilmesinde ve halkın yargı sistemine güveninin arttırılması gibi mühim bir görevde önemli bir rol oynayacağından eminim." dedi.

Netanyahu'nun hükümetini kurmasından günler sonra İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in Ocak 2023 duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkeme'nin yasama ve yürütme yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyordu.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi, iş dünyası, eski güvenlik bürokrasisi, emekli ordu kurmayları, teknokratlar, eski siyasetçilerin aralarında yer aldığı toplumun farklı kesimlerinden tepki toplamıştı.

Hükümetin yargı düzenlemesini "yargı darbesi" olarak niteleyen protesto hareketi, 7 Ekim 2023'e kadar her hafta binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri ve sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirmişti.