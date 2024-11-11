Yargı Reformu Strateji Belgesi Açıklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2024-2028 dönemini kapsayacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde adalete erişimi güçlendiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemiyle ilgili çok önemli düzenlemeler var." dedi.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformunca (TURAMEP) Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) Arabuluculuk Haftası dolayısıyla düzenlenen sempozyuma, Adalet Bakanı Tunç'un yanı sıra TBB Başkanı Erinç Sağkan, TURAMEP Başkanı Nihat Şimşek, hukukçular ve arabulucular katıldı.

Adalet Bakanı Tunç, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 2013'te Türk yargı sistemine dahil edildiğini, ihtiyaçlar doğrultusunda 2018'de kapsamının genişletilerek "dava şartı arabuluculuk" uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Dava şartı arabuluculuğun kapsamının 2023'te 7. Yargı Paketi ile daha da genişletildiğini ifade eden Tunç, kapsama alınan kira uyuşmazlıklarında arabuluculukta yapılan başvuruların yarısından fazlasının anlaşmayla sonuçlandığı bilgisini paylaştı.

Tunç, arabuluculuğun dostane bir çözüm yöntemi olduğunu vurgulayarak, dünyada alternatif çözüm yöntemlerine giderek ağırlık verildiğini belirtti. Bu kapsamda hazırlanan Singapur Sözleşmesi'ne ilk imza atan ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizen Tunç, arabuluculuğun daha önce "ahilik" sistemiyle Osmanlı döneminde uygulandığını anımsattı.

Sadece hukuk değil ceza uyuşmazlıklarında da arabuluculuk sisteminin uygulandığını hatırlatan Tunç, uzlaştırmanın hukukçular tarafından yapılmasının önemine değinerek, "Mevcut uzlaştırmacıların görevleri vaki kalmak şartıyla bundan böyle avukatlarımız, hukukçularımız uzlaştırmada aktif görev alacak. Onların bu konuda başarılı olacaklarına ve uzlaştırma müessesesini ceza hukukunda çok daha ileriye taşıyacaklarına, yargının iş yükünü ortadan kaldırarak barışa hizmet edeceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk yargı paketimiz ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak"

Adalet Bakanı Tunç, TBMM'de kabul edilen 9. Yargı Paketi'nde arabuluculuğu teşvik eden düzenlemelerin yer aldığını, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de bu konuda yeni düzenlemelere yer verileceğini ifade etti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının tamamlandığını kaydeden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024-2028 dönemini kapsayacak olan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. Çok geniş kesimlerin görüşlerini aldık. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Orada da yine arabuluculuğu daha da etkin hale getirmenin yolunu arayan düzenlemelere, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer verdik.

2024-2028 dönemini kapsayacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde adalete erişimi güçlendiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemiyle ilgili çok önemli düzenlemeler var. Özellikle ceza adaleti sistemi, suç ve suçluyla mücadele, toplumu suçtan korumaya yönelik, soruşturma, kovuşturma gerekse infaz aşamasıyla ilgili çok önemli düzenlemeler. Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandıktan sonra ilk yargı paketimiz ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak. Önemli düzenlemeleri milletvekillerimizin takdirine arz edeceğiz."

Tunç, arabuluculuk sisteminde başarı oranının yüzde 65 olduğunu, uzun yıllar süren anlaşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuştuğunu ifade ederek, "45 bin arabulucumuza ilave edilecek olan yeni tecrübeli hukukçularımızla arabuluculuk müessesesi daha da gelişecek." dedi.

Diğer konuşmacılar

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da 2017'den bu yana arabulucu olduğunu, mesleği severek yaptığını belirtti.

TBB Başkanı Sağkan ise arabuluculuk uygulamasının mahkemelerin iş yükünü azalttığını ve tarafların uyuşmazlıklarını kısa sürede çözüme kavuşturduğunu dile getirdi. Arabuluculuk sisteminin, uygulanmaya başlanmasının ardından başarılı şekilde işletildiğini anlatan Sağkan, avukatların sisteme taraf vekili olarak katılabilmesiyle başarının daha da artacağını söyledi.

TURAMEP Başkanı Nihat Şimşek de dava şartı arabuluculukta 6 milyonu aşkın uyuşmazlıktan 4 milyondan fazlasının anlaşmayla sonuçlandığını dile getirdi.