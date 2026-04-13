2026 Yaz Kararnamesi İçin Hazırlıklar Başladı: Başsavcı Değişimleri Gündemde
2026 Yaz Kararnamesi İçin Hazırlıklar Başladı: Başsavcı Değişimleri Gündemde

13.04.2026 01:10
Yargı teşkilatında 2026 yaz kararnamesi için hazırlıklar sürerken, başsavcıların görev süreleri ve atama takvimleri yeniden değerlendiriliyor. 2022'de 33 il başsavcısı değişimi yaşanırken, 2026'da 25-30 ilde değişim bekleniyor.

Yargı teşkilatında gözler 2026 yaz kararnamesine çevrildi. 81 ili kapsayan değerlendirmelerde, farklı dönemlerde göreve başlayan Cumhuriyet başsavcılarının aynı süreçte yeniden ele alınacağı bir tablo ortaya çıktı. SONTV'nin yargı kulislerinden edindiği bilgilere göre, 2026 yılı yaz kararnamesine ilişkin hazırlık süreci başladı. Başsavcıların görev süreleri, atama takvimi ve illerde yürütülen adli faaliyetler birlikte değerlendiriliyor. Son yıllardaki kararname verileri incelendiğinde, 2022 yılında 33 il başsavcısı değişimiyle zirveye ulaşıldığı, 2023 ve 2024'te bu sayının 20 seviyesinde kaldığı, 2025'te ise yeniden artarak 24'e çıktığı görülüyor. 2026 yılına girilirken Mart ayında yapılan atamalarla birlikte yeni bir sürecin başladığı ifade ediliyor.

Haziran 2022 kararnamesiyle göreve başlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz yaklaşık dört yıllık görev süreleriyle yeniden değerlendirme kapsamına giriyor. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın da dört yılı aşan görev süresiyle aynı grupta yer aldığı belirtiliyor. Temmuz 2023 atamalarıyla göreve başlayan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete'nin de üç yıllık süreye yaklaşması nedeniyle gündemde olduğu ifade ediliyor.

Daha yakın dönemde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse (Ocak 2024), İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan (Ekim 2024), Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban (Haziran 2025) ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un (Haziran 2025) göreve başladığı hatırlatılıyor. 2026 yılıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven'in Şubat ayında göreve başlamasıyla yeni dönemin ilk kritik adımlarının atıldığı belirtiliyor. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan atamalar sonrası oluşan boşlukların, iller arasında zincirleme değişimlere yol açtığı ifade ediliyor. Diyarbakır ve Bursa'yı kapsayan ara kararnamede Erdal Kuruçay'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Mustafa Çelenk'in Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanması ve Ramazan Solmaz'ın Yargıtay'a alınması bu sürecin örnekleri arasında gösteriliyor.

İstanbul merkezli atamalarda ise Zafer Koç'un Yargıtay'a geçişi sonrası Fatih Dönmez'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildiği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün Yargıtay'a alınmasının ardından Doç. Dr. Barış Duman'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandığı ve Beykoz'dan Bakırköy'e uzanan yeni bir hat oluştuğu belirtiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek döneminde İstanbul merkezli kadro yapısının etkisinin arttığı değerlendiriliyor. Can Tuncay'ın Adalet Bakan Yardımcılığı ve HSK 1. Daire üyeliği görevlerini yürütmesi, bu yapının kararname süreçlerine yansıması olarak yorumlanıyor. Bakanlık merkezinde yapılan değişikliklerle birlikte Cahit Cihad Sarı'nın Personel Genel Müdürü, Ömer Örücü'nün HSK Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmesi de dikkat çekiyor.

Yargı kulislerinde, 2026 yaz kararnamesinin 12 Haziran takvimi üzerinden şekillendiği ifade ediliyor. HSK Genel Sekreteri Ahmet Uğuz koordinasyonunda yürütülen süreçte, illere ilişkin dosyaların çok yönlü değerlendirildiği belirtiliyor. Görev süresinin yanı sıra operasyon sayıları, soruşturma yoğunluğu ve adli performansın da dikkate alındığı vurgulanıyor. Mevcut tabloya göre 2026 yaz kararnamesinde 25 ila 30 ilde başsavcı değişimi ihtimali öne çıkarken, bu rakamın 2022 seviyelerine yaklaşabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Başsavcı, Güncel, Yargı, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

00:06
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
23:54
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
23:33
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
23:08
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı
Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı
22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
22:12
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 02:13:52. #7.12#
