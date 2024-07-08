Yargıda Birlik Derneği Başkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yargıda Birlik Derneği Başkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti. Kırmaz, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı. Mesajında, Yargıda Birlik Derneği olarak adaletin herkes için eşit ve erişilebilir olduğu bir Türkiye ideali ile hukuk devletinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışma kararlılıklarını vurguladı.

08.07.2024 19:29
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Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kırmaz başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kırmaz'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kırmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk, toplumun her bir ferdine güven veren, evrensel değerlere sahip, bağımsız, tarafsız, adil ve saygın bir yargı sistemi ile adalet duygusunun eksiksiz bir biçimde tatmini misyonuyla kurduğumuz Yargıda Birlik Derneğinin yönetimi ve üyeleri olarak bir kez daha huzurunuzda olmanın haklı onurunu ve eşsiz gururunu yaşıyoruz. Yüz yıl önce işaret ettiğiniz aydınlık yolda, adaletin herkes için eşit ve erişilebilir olduğu bir Türkiye ideali ile hukuk devletinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için var gücümüzle çalışma kararlılığımızı bir kez daha yinelemek isteriz.

Ufkun ötesinde Torosların en tepesindeki bir obada tüten ocak ateşi niteliğindeki birliğimizi oluşturan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür hakim ve Cumhuriyet savcıları olarak sadece ve sadece adına hüküm kurduğumuz büyük Türk milletinin emrinde ve hizmetindeyiz. Nihayet en büyük eseriniz olan milletimizin onuru ve vazgeçilmezi Cumhuriyet'e ve kazanımlarına sahip çıkma kararlılığımız tamdır. Bu yolda inancımızı aklımızdan ve vicdanımızdan, gücümüzü haktan ve hukuktan, enerjimizi bir ve beraber olmaktan alıyoruz. Teminatımız ise milletimizin tarihine saygısının ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının tezahürü ve özgüveni olan milli devlet anlayışıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıda Birlik Derneği Başkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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