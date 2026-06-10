Yargıda Hedef Süre Uygulaması Geliyor - Son Dakika
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Yargıda Hedef Süre Uygulaması Geliyor

Yargıda Hedef Süre Uygulaması Geliyor
10.06.2026 16:36
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Adalet Bakanı Gürlek, yargıya güven için hedef süre uygulamasını etkinleştireceklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Ankara Hakimevi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, yargıya güveni güçlendirmek için hedef süre uygulamasının etkinleştirileceğini belirtti.

Hedef süre uygulamasıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) belirlediği kriterlerin olduğunu hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Hangi davanın ne kadar sürede biteceği aslında belli. Kira tespit davasını 9 aylık sürede hakim bitirmek zorunda. Bitiremezse daha önceden bir yaptırım olmuyordu ama biz artık HSK'ye bu konuda yetki verdik. 9 aylık süreyi aşıyorsa, hakimden, şahıstan kaynaklanan bir sebep varsa artık o hakimle ilgili gereği yapılacak. Hedef süreyi bölge adliye mahkemelerine de koyduk. Bölge adliye mahkemelerinde de bir davanın ne kadar sürede bitirileceği belli. Bu davayı açar açmaz avukatlarımız da görüyor, vatandaş da aslında biliyor. Bölge adliye mahkemesi de bu hedef sürede bitiremiyorsa, o hakimle ilgili, o daire başkanı ilgili ya da heyetle ilgili biz gereğini yapacağız."

Gürlek, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda toplumsal ihtiyaçların dikkate alındığını belirterek, davaların gereksiz bilirkişi incelemeleri nedeniyle uzadığını vurguladı.

Yargı paketi kapsamında bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını bildiren Gürlek, yalnızca maddi hesaplama gerektiren durumlarda dosyaların bilirkişiye gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölge milletvekilleriyle yapılan istişare toplantılarının faydalı olduğunu kaydeden Gürlek, toplantıya katılan milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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