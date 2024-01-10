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Yargıda Uzlaştırma Uygulamasıyla 1 Milyon 581 Bin 370 Dosyada Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
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Yargıda Uzlaştırma Uygulamasıyla 1 Milyon 581 Bin 370 Dosyada Anlaşma Sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda uzlaştırma uygulaması kapsamında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde tarafların anlaşma sağladığını açıkladı. Tunç, uzlaştırma uygulamasının ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu ve toplumsal barışa katkı sağladığını belirtti. Bu sayede yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi mahkemeye gitmek zorunda kalmadı.

Yargıda Uzlaştırma Uygulamasıyla 1 Milyon 581 Bin 370 Dosyada Anlaşma Sağlandı
10.01.2024 - 15:37,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda uzlaştırma uygulaması kapsamında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde tarafların anlaşma sağladığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaştırma uygulamasıyla toplumsal barışa katkı sunup, yargının iş yükünü azalttıklarını belirtti.

Bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde anlaşma sağlandığını kaydeden Tunç, "Böylece 3 milyon 200 bine yakın kişi uzlaşarak mahkemeye gitmedi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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