Yargıda Yapay Zeka Sempozyumu

YARGITAY Başkanlığı'nda 'Yapay Zekanın Yargı Alanında Kullanımı Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda, yapay zeka teknolojilerinin yargı alanındaki mevcut ve gelecekteki etkileri ele alındı.

Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyum, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma akademisyenler, hukukçular ve yargı mensupları katıldı. Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in yaptığı ilk bölümde, algoritmik etki altında yargı, karar oluşumu ve yönlendirme dinamikleri, yapay zeka ve gizli etki, rol dönüşümü ile uluslararası perspektif konuları ele alındı. Sempozyum kapsamında, ayrıca hukuk alanında yapay zeka kullanımı ve potansiyel riskler, yapay zekaya ilişkin temel kavramlar, veri ve algoritma, büyük veri, karar destek sistemleri, makine öğrenmesi tabanlı modeller ile yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin delil olarak kullanılması, etik kullanım ve olası hukuki sorumluluklar değerlendirildi.