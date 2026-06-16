Yargıda Yapay Zeka Sempozyumu - Son Dakika
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Yargıda Yapay Zeka Sempozyumu

Yargıda Yapay Zeka Sempozyumu
16.06.2026 17:09
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Yargıtay'da düzenlenen sempozyumda yapay zekanın yargıya etkileri ele alındı.

YARGITAY Başkanlığı'nda 'Yapay Zekanın Yargı Alanında Kullanımı Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda, yapay zeka teknolojilerinin yargı alanındaki mevcut ve gelecekteki etkileri ele alındı.

Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyum, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma akademisyenler, hukukçular ve yargı mensupları katıldı. Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in yaptığı ilk bölümde, algoritmik etki altında yargı, karar oluşumu ve yönlendirme dinamikleri, yapay zeka ve gizli etki, rol dönüşümü ile uluslararası perspektif konuları ele alındı. Sempozyum kapsamında, ayrıca hukuk alanında yapay zeka kullanımı ve potansiyel riskler, yapay zekaya ilişkin temel kavramlar, veri ve algoritma, büyük veri, karar destek sistemleri, makine öğrenmesi tabanlı modeller ile yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin delil olarak kullanılması, etik kullanım ve olası hukuki sorumluluklar değerlendirildi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Yargıtay, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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